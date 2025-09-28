유엔, 이란 제재 10년 만에 복원… AP “경제난 이란 국민 생존 걱정”

대(對)이란 제재가 10년 만에 복원했다. 다만 미국과 유럽 3개국(E3)인 영국·프랑스·독일이 협상 여지를 열어놨고 이란 역시 대화 채널은 유지하면서 외교적 합의가 이뤄질 가능성은 남아 있다.



28일(현지시간) 유엔 본부는 안전보장이사회 결의 2231호에 근거한 제재 복원 절차인 ‘스냅백’ 발동으로 이날 0시(한국시간 오전 9시)를 기해 이란 제재 전면 복원이 이뤄졌다고 밝혔다.

마수드 페제시키안 이란 대통령이 지난 24일(현지시간) 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회에서 연설하고 있다. AP통신 캡처

복원된 제재는 총 6건으로 모든 유엔 회원국은 △무기 금수 조치 △핵·미사일 관련 품목 관련 상업활동과 투자 금지 △이란 개인·단체의 여행 금지와 특정 글로벌 자산 동결 △이란인 소유·계약 선박에 관한 서비스 제공 금지 등의 의무를 지켜야 한다.



E3는 지난달 28일 이란이 우라늄 비축량을 제한 한도의 40배 이상으로 늘리는 등 2015년 체결한 핵 합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)를 위반했다며 스냅백을 가동했다.

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자. AP연합뉴스

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는 전날 대이란 제재의 부과 종료 연장 결의안이 부결된 직후 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “우리는 굴복하지 않겠다”고 밝혔다.



그러나 외교적 해법을 모색할 기회가 완전히 차단되지는 않았다는 분석도 나온다. 미국과 E3는 제재 복원에도 이란과의 협상을 이어갈 것이라고 강조했다. 이란도 핵확산금지조약(NPT)을 탈퇴할 뜻은 없다는 게 로이터통신의 설명이다.



이미 경제난이 극심한 상황 속에서 유엔 제재까지 더해지며 이란 국민의 삶은 더욱 벼랑으로 내몰릴 것으로 관측된다. AP통신은 “이란 경제는 이미 휘청거리고 있는 상황”이라며 “이번 제재로 이란 국민은 생존에 필요한 식량이 점점 더 부족해지고 미래에 대한 걱정이 커질 것”이라고 우려했다.

