“노후 적정 생활비 월 350만원, 조달 230만원뿐…120만원 부족” [경제 레이더]

우리나라 국민은 은퇴 후 노후에 한 달 약 350만원의 생활비가 필요하다고 생각하지만, 실제로 조달할 수 있는 금액은 월 평균 230만원으로 조사됐다. 노후 생활비의 대부분은 국민연금, 퇴직연금 등 연금에 의존하는 것으로 나타났다.



KB금융지주 경영연구소는 이런 내용을 담은 ‘2025 KB골든라이프 보고서’를 28일 공개했다. 올해 5월30일부터 6월18일까지 전국 25∼74세 남녀 3000명을 대상으로 설문조사한 결과다.

서울 세종로사거리에서 직장인들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

보고서에 따르면 노후 기본적 의식주 해결만을 고려한 최소 생활비는 평균 월 248만원, 여행·여가 활동·손자녀 용돈 등에도 지출할 수 있는 적정 생활비는 월 350만원으로 집계됐다. 2023년 같은 조사 대비 각 3만원, 19만원 줄었다. 하지만 응답자들은 현재 가구 소득과 지출, 저축 여력 등을 고려할 때 조달할 수 있는 노후 생활비가 평균 월 230만원뿐이라고 답했다. 이들이 스스로 생각하는 최소 생활비(248만원)에도 못 미칠 뿐 아니라, 적정 생활비(350만원)의 65.7% 수준에 불과하다. 제대로 노후를 즐기며 살기에는 120만원이나 부족한 셈이다.



노후 생활비 조달 방법(복수 응답)으로는 국민연금(88.6%), 금융소득(50.2%), 근로소득(47.5%), 개인연금(47.8%), 퇴직연금(42.2%) 순으로 답했다. 노후생활비 조달가능금액 중 60% 이상을 ‘연금’에 의존하는 것으로 나타났다.



아직 은퇴하지 않은 2401명이 원하는 퇴직 연령은 평균 65세였다. 그러나 이미 은퇴한 503명의 실제 퇴직 나이는 희망보다 9년이나 이른 평균 56세였다. 경제적으로 노후 준비를 시작하는 평균 나이는 48세로 조사됐다.



보유한 집을 담보로 매월 노후 생활자금을 받는 주택연금제도를 활용할 의향이 있거나 이미 받는 응답자는 전체의 33.3%를 차지했다. 하지만 ‘활용 의사가 없다’(33.0%), ‘생각해 본 적도 없다’(33.6%)는 답도 각 3분의 1에 이르렀다.

