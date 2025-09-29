[이코노 브리핑] 추석연휴 카드·공과금 등 납부 10일로 연장 외

추석연휴 카드·공과금 등 납부 10일로 연장

금융위원회는 추석 연휴인 10월3일부터 9일 사이 금융회사 대출의 상환 만기가 도래할 시 연체이자 없이 만기를 같은 달 10일로 자동 연장한다고 28일 밝혔다. 카드 결제일도 연체료 없이 10월10일 납부 계좌에서 자동 출금되며, 보험료·통신료·공과금 등도 마찬가지다. 아울러 금융기관은 추석 연휴 전후 소요자금이 증가할 가능성을 고려해 정책 중소·중견기업에 총 22조2000억원 규모의 특별대출과 보증을 선제적으로 지원한다. 은행권에서는 중소기업·소상공인에 거래기여도, 신용등급에 따른 금리우대를 반영해 총 78조7000억원 규모의 대출을 공급한다.

정부, 스미싱 등 각종 사이버사기 주의 당부

28일 정부가 추석 연휴를 앞두고 문자결제사기(스미싱) 등 다양한 사이버사기에 대한 국민 피해 최소화를 위한 주의를 당부했다. 정부는 이번 추석 명절 연휴기간을 전후해 △교통법규 위반에 따른 범칙금 부과 △쓰레기 무단투기 확인에 따른 과태료 부과 △명절선물 택배 배송 조회 등을 사칭해 고향방문에 들뜬 국민이 쉽게 속아 넘어갈 수 있는 상황을 악용하는 스미싱 메시지가 다량 유포될 수 있다고 밝혔다. 특히 유포된 미끼 문자 및 피싱 전화로 원격조종이 가능한 악성앱이 스마트폰에 설치되면 개인정보 유출뿐 아니라 재산상 피해가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

국민·농협銀, 중진공과 금융 공급 강화 협약

KB국민·농협은행이 중소벤처기업진흥공단과 생산적 금융 공급 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 국민은행은 신용보증기금과 기술보증기금에 특별출연을 실시해 유망·중소벤처기업에 우대보증서를 발급하고 보증료 감면 등 금융혜택을 제공한다. 농협은행은 중진공 추천기업에 대한 협약보증대출 지원 및 금리 우대를 실시하고 유망 벤처 농식품기업에 대한 농식품펀드 투자를 진행한다.

