지역내 희소성 높은 전용 101㎡ 포함 특징 [부동산 특집]

BS한양은 인천 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역 1구역 도시개발사업을 통해 ‘인하대역 수자인 로이센트’(투시도)를 다음 달 분양한다. 단지는 인천 미추홀구 용현동 604-7번지 일원에 지하 2층~최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동 총 1199가구로 조성된다.

일반분양 물량은 959가구다. 타입별로 전용면적 △84㎡A 208가구 △84㎡B 513가구 △84㎡G 43가구 △84㎡H 25가구 △101㎡ 170가구로 구성된다. 수요가 많은 전용 84㎡와 함께 인천에서 희소성이 높은 전용 101㎡가 포함된 것이 특징이다.

단지는 인하대역이 도보 거리에 있어 교통 편의성이 우수하다. 인근 송도역에 인천발 KTX도 내년 개통 예정이다. 월곶∼판교선도 2029년 개통을 앞두고 있다. 추진 중인 수도권 광역급행철도(GTX)-B 청학역이 개통되면 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권 등 생활 인프라와 교육환경도 장점이다.

