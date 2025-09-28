전 세대 남향에 ‘뻥뷰’… 중도금 60% 무이자 [부동산 특집]

포스코이앤씨는 경남 김해 신문동 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 ‘더샵 신문그리니티 2차’(조감도)를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개동, 전용면적 84~93㎡ 총 695가구로 구성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 452가구 △84㎡B 139가구 △84㎡C 74가구 △93㎡ 30가구 등 수요자 선호도가 높은 중·대형으로 이뤄져 있다.

28~30일 3일간 정당계약을 진행하며 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없고 계약금 1차 500만원 정액제를 제공해 초기 자금 부담을 덜었다. 여기에 중도금 60% 전액 무이자가 제공돼 총 계약금을 완납하면 입주까지 추가 비용 부담 없이 내 집 마련이 가능하다.

2차의 경우 1차 분양 당시 수요자들의 의견을 반영한 상품들을 적용해 경쟁력이 높다. 전 세대를 남향 위주로 배치했고, 단지 바로 남측이 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택용지로 계획되어 있어 막힘없는 영구 조망이 가능하다. 모든 가구에 유리 난간이 시공돼 탁 트인 개방감도 확보했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지