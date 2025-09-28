[속보] 李, 국정자원 화재 비상대책회의 주재… “국민불편 최소화에 집중”

이재명 대통령은 28일 대전 국가정보자원관리원 화재에 대한 비상대책회의를 열고 “신속한 정부 시스템 복구와 가동, 국민불편 최소화에 모든 역량을 집중하라”고 지시했다.
이 대통령은 이날 오전 비서실장 및 국가안보실장을 비롯한 주요 참모들과 1시간 가량 긴급 비상대책회의를 열어 이 같은 지시사항을 전했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑을 통해 밝혔다.
강 대변인에 따르면 국가위기관리센터장의 보고를 받은 이 대통령은 국민 불편을 특히 우려하며 “국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김 없이 설명하는 소통체계를 구축해 국민의 궁금증과 애로를 해소하라”고 강조했다.
또한 화재로 가동이 중단된 정부서비스의 대체 방안을 마련해 국민들께 안내하고, 화재로 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못하는 국민들이 불이익을 받지 않도록 하라는 지시도 당부했다.
이 대통령은 “추석 명절을 코 앞에 두고 있는 만큼 국민들이 명절을 지내는 데 불편함이 없어야 한다”고 강조했다.
특히 금융·택배·교통 등 국민생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과도 협력체계를 구축해 대응에 만전을 기해달라고 주문했다.
이 대통령은 화재와 재난 상황을 가정한 정부의 정책적 대비가 있었는지 물은 뒤 향후 이런 일이 재발하지 않게 대책을 수립하고 이중운영체계를 비롯한 근본적 보완책을 마련하라고 지시했다.
이 대통령은 “거버넌스를 포함한 구조적 문제 해결방안을 신속히 보고하라”며 “국무총리와 행정안전부 장관은 물론 각 부처와 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해달라”고 했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지