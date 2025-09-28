수능 전 마지막 ‘골든타임’ 추석연휴…어떻게 보낼까 [입시톡톡]

이제 곧 짧게는 7일, 길게는 10일의 긴 연휴가 시작된다. 추석 연휴가 끝나면 대학수학능력시험은 한 달 앞으로 다가온다. 이 시기의 생활·학습 패턴은 수능 점수 상승·하락에 큰 영향을 준다. 28일 이투스 교육평가연구소는 “추석 연휴 수험생들은 생활 패턴이 흔들리기 쉽지만 학습 전략의 차이가 성적에 직접 반영되는 중요한 시기”라며 “연휴를 잘 활용해 단 몇 문제라도 더 맞힐 수 있도록 준비해야 한다”고 조언했다.

◆생활 패턴 무너지면 점수도 무너져

이투스 교육평가연구소는 추석 연휴에도 평소의 생활 패턴을 유지해야 한다고 조언했다. 생활 패턴이 무너지는 가장 큰 이유는 전자 기기 과사용으로 인한 늦은 수면 시간, 9월 모의평가 결과에 대한 실망감과 수능에 대한 불안감에서 기인하는 무기력감이다. 또 수시 원서 접수가 끝난 뒤 막연한 기대감에 학습 집중력이 무너져 그 관심이 학습 이외의 것에 집중되는 경우도 많다.

이투스 교육평가연구소는 “학습량을 늘리는 것이 성적을 올릴 수 있는 가장 정직한 방법”이라며 “가능하면 집이 아닌 정해진 학습 공간에서의 학습 시간 패턴을 그대로 유지하는 것이 좋다”고 밝혔다.

◆약점과 실수 보완 위한 마지막 기회

수험생들은 아는 문제는 모두 맞히고 실수를 하지 않기를 희망하지만 실제 수능에선 반대의 경우가 훨씬 많다. 학교나 학원에서 마지막 수업의 빠른 진도를 부지런히 따라가다 보면 정작 내 공부는 밀리는 경험을 하거나, 그것 때문에 불안한 학생들도 많을 것이다.

이투스 교육평가연구소는 다가오는 연휴 기간을 자신의 공부 시간을 채우는 데 활용할 것을 추천했다. 자신 점수의 하방(상황에 큰 영향을 받지 않고 고정적으로 지켜지는 기본 점수)을 안정적으로 확보할 수 있는 학습 우선순위를 계획하는 것이 필요하다.

◆학습 우선순위 어떻게 정할까

문제를 풀면서 당연히 맞았을 것으로 생각했는데 틀렸거나 일정한 오답 원인이 관성적으로 반복되는 경우, 또 특정 단원의 특정 유형에서 지속적인 오답이 나오고 있다면 이번 추석 연휴 동안 최우선 순위로 학습해야 한다.

이때 주의할 것은 지금 내가 그러한 유형의 문제를 절대 틀리지 않을 만큼의 완성도를 높이기 위한 실력을 갖추고 있는지, 또 그만큼의 시간 투자가 가능한지에 대해 냉정하게 판단해야 한다는 점이다. 상방(현재 고정적으로 안정된 점수 위에 더 쌓는 점수)을 높이기 위해 무리한 학습 계획으로 하방이 불안해지는 선택을 해서는 안 된다.

고득점을 목표로 하는 수험생은 추석 연휴를 최대한 활용해 고난도 문제에 대한 많은 문제 풀이 경험을 쌓는 것이 좋다. 어떤 문제를 보았을 때 주저 없이 풀이 프로세스를 적용할 수 있을 만큼 꼭 연습해야 한다. 이수경 이투스 교육평가연구소 컨설팅고문은 “수능 점수에 가장 큰 영향을 주는 시기는 9월 모의평가 이후, 수능을 앞둔 지금부터다. 흔히 말하는 ‘9망수잘(9월 모의고사 망쳐도 수능을 잘 볼 수 있다)’도 대부분 학습 태도 변화, 목적이 분명한 학습을 통해 얻을 수 있는 점수를 모두 챙긴 결과였다”고 강조했다. 하루에 30분만 더 투자해도 수능 전까지 탐구 실전모의고사를 30세트 이상 풀 수 있고, 이는 성적 차이로 이어진다. 남은 30일 동안은 이런 목적 있는 학습이 무엇보다 중요하다.

이 고문은 “가장 좋은 멘탈은 결국 실력에서 나온다”며 “지금은 어떤 공부든 성적으로 연결될 수 있는 시기이며, 희망은 누가 주는 것이 아니라 스스로 만들어 가는 것이다. 자신을 믿고 끝까지 최선을 다한다면 수능장에서 원하는 결과를 얻을 수 있다”고 조언했다.

다음은 과목별 학습 계획 예시다.

◆국어

언어와매체는 개념을 총정리(개념서+연계 교재)한 뒤, 통기출(언매 11문항)과 실전 모의고사를 시간을 재며 수능처럼 연습한다. 발견되는 약점 유형은 그 유형을 모아놓은 N제 유형 교재로 반복 연습하고, 그동안 보지 못한 새 개념이나 유형, 예외 규정 등은 단권화 노트에 정리 후 꾸준히 읽어본다. 실수 원인을 꼼꼼하게 파악하고 풀이 전략을 세워 두어야 한다.

문학은 연계 교재 학습을 마무리 못 했다면 연휴 동안 끝내고, 이후 주기적으로 계속 반복하거나 관련 교재를 풀어보면서 작품에 대한 익숙함을 높인다. 9월 모의평가에서 문학 선지 판단이 어려워 시간을 많이 끌었거나 낮은 오답률의 문제를 다수 틀린 경우는 갈래별로 묶어놓은 기출 문제집의 해설지·강의를 참고해 자신의 오답 경로, 주관적 판단을 피해 가기 위한 기준을 세우는 것이 필요하다.

독서는 9월 모의평가 성적에 안주하지 말고, 과거 기출 지문 중 고난도 지문과 자신의 약점 제재를 중심으로 꼼꼼하게 분석하는 시간을 꼭 할애해야 한다.

◆수학

상대적으로 약점 단원이나 유형에 대한 파악을 바탕으로 그 부분에 대한 집중적인 시간 투자를 하면 아직 올릴 수 있는 점수가 많은 성적대에선 충분히 효자 과목이 될 수가 있다.

수학이 비교적 안정적인 학생은 과거 기출이나 자신이 풀었던 실전 모의고사 고난도 문항 중 오답 문항이나 시원하게 풀지 못했던 문항들을 중심으로 풀이 논리, 배울 점을 총정리하면서 수능까지 더 봐야 할 문제들을 선별해 둔다. 약점 부분은 N제를 통한 특정 단원의 몰입학습도 의미 있다.

지난 9월 모의평가를 기준으로 9번, 11번~14번, 20번을 풀었는데 틀렸거나 아예 손대지 못한 학생은 일단 기출 문제에서 그 급의 문제들을 완벽하게 풀 수 있게 개념 보완과 연습을 한 후 낯선 문제들로 많은 연습을 하는 것이 필요하다.

이때 중요한 것은 단순히 답을 맞히는 공부가 아니다. 문제에서 구하라는 것을 파악한 뒤, 어떤 개념을 어떻게 활용해 풀이를 시작할까를 정리하고 풀이를 시작하는 태도를 연습해야 한다. 현재 상태에서 2문제 정도만 더 맞춘다는 목표로 그 부분에 시간을 집중적으로 투자해 보자.

◆탐구

탐구의 개념은 결국은 틀리면서 완성이 되기에 많은 문제를 풀어야 한다. 유난히 계속 틀리는 부분이 있다면 개념서와 기출·연계 교재를 활용해 그 단원의 내용을 완벽하게 정리한다.

기출학습을 아직 제대로 못 한 학생은 실전 모의고사 이전에 기출분석 공부부터 하는 것이 중요하다. 문제를 풀고 난 후에는 형광펜을 들고 낯선 표현이나 자료, 시간을 끌었던 부분, 헷갈려서 고민했던 부분은 무조건 다시 개념서로 돌아가 확인하고 단권화 노트에 정리해 그 개념이나 자료 실수 패턴에 대한 접촉 빈도를 높인다.

탐구는 과목마다 그 과목만의 고난도 단원이 있는데 내 목표 점수에 따라 그 부분을 버릴지 아니면 챙길지에 대한 합리적인 판단도 필요하다.

