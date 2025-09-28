“집에 좀 갑시다”…최준희, 불꽃축제서 불만 토로, 왜?

최준희가 불꽃축제 교통체증을 야기하는 차량들에 불만을 토로했다. 최준희 SNS 캡처

故 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 불꽃축제로 인한 교통 체증에 불만을 토로했다.

27일 최준희는 자신의 SNS에 “오늘 불꽃축제 한다고 구경하느라 강변북로에서 차 세우고 가만히 있으면 진짜 다 딱지 끊겨야 함. 집에 좀 갑시다”라는 글과 함께 짧은 영상을 게시했다.

공개된 영상 속 최준희는 볼캡을 뒤집어쓴 채 카메라를 응시하고 있었다. 금발의 헤어스타일과 ‘꾸안꾸’ 룩을 선보인 그는 화려하고 뚜렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다.

이 같은 러블리한 비주얼과 대비되는 따끔한 일침에 네티즌들은 많은 공감을 남겼다.

최준희가 불만을 토로한 불꽃축제는 같은 날 오후 7시 20분부터 서울 여의도 한강공원 일대에서 시작된 ‘2025 서울세계불꽃축제’다. 매년 초가을 즈음에 진행되는 행사로, 많은 인파가 몰려 교통 체증을 야기해 행사 때마다 화두에 오르고 있다.

해당 축제는 100만명의 인파가 모인 것으로 추정된다. 특히 불꽃축제의 핫스팟으로 꼽히는 인근 올림픽대로와 강변북로, 그리고 한강 다리에서는 관람을 위해 극도로 서행하는 차량들로 인해 심각한 정체가 빚어지기도 했다.

이에 최준희 역시 공개적으로 불만을 드러내며 양심 없는 행동을 꼬집은 것. 네티즌들 역시 “양심 없이 멈춰있는 차량들 단속해야 한다”, “한 두 번도 아니고 매년 생기는 문제” 등의 반응을 보이며 개선이 필요하다는 입장이다.

한편, 최준희는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96kg까지 증가했으나 치료와 식단, 꾸준한 운동을 통해 41kg까지 감량한 사실을 밝혀 큰 화제를 모았다. 다만 갈비뼈가 보일 정도로 마른 몸매에 네티즌들의 많은 걱정을 사기도 했다.

이에 최준희는 다이어트에 대한 자신만의 생각을 밝히며 마른 몸매 유지에 만족감을 드러내며 걱정을 잠재운 바 있다.

