“유엔 개혁해야” 외친 독일 겨냥해 러시아 “히틀러의 길 가나”

독일이 유엔에서 중추적 역할을 하는 안전보장이사회(안보리)의 개편 필요성을 거듭 촉구하고 나섰다. 현재 5개, 10개뿐인 상임이사국과 비상임이사국을 둘 다 늘리자는 것인데 전와 달리 ‘독일도 상임이사국이 돼야 한다’는 주장은 생략했다. 대신 독일은 국제사회에서 무력에 맞서 정의와 평화를 위해 싸울 것이란 점을 분명히 했다.

여기서 ‘무력에 맞서 정의와 평화를 위해 싸울 것’이란 취지의 언급이 러시아의 우크라이나 침략을 비난한 것으로 풀이되는 가운데 러시아는 ‘독일이 히틀러의 나치 시대로 되돌아가고 있다’는 논리로 맞섰다.

요한 바데풀 독일 외교부 장관이 27일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 유엔 총회에 참석해 연설하고 있다. 바데풀 장관은 유엔의 개혁, 특히 안보리 회원국 확대를 강력히 촉구했다. AFP연합뉴스

27일(현지시간) dpa 통신에 따르면 요한 바데풀 독일 외교부 장관은 이날 미국 뉴욕에서 진행 중인 제80차 유엔 총회 고위급 회의에 참석해 연설했다. 그는 1945년 창립해 올해 80주년을 맞은 유엔이 여러 도전에 직면해 있다고 진단한 뒤 “애초의 설립 목적에 맞게 유엔을 개혁해야 한다”고 주장했다. 바데풀 장관은 특히 “안보리가 세계의 현실을 더 잘 반영해야 한다”며 “그러려면 상임이사국과 비상임이사국 모두 지금보다 늘어나야 한다”고 역설했다.

유엔 안보리 15개 이사국 가운데 미국·영국·프랑스·중국·러시아 5대국은 거부권(veto power)을 가진 상임이사국이다. 나머지 10개국은 유엔 총회에서 2년 임기로 선출되는 비상임이사국이다.

바데풀 장관은 “상임이사국을 추가하는 경우 안보리에서 대표성이 부족한 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카 지역에 배정해야 한다”고 제안했다. 이는 남아프리카공화국(아프리카), 인도, 일본(이상 아시아), 브라질(라틴 아메리카)의 안보리 진출을 염두에 둔 발언이다. 그간 남아공·인도·일본·브라질 4개국과 더불어 독일도 안보리 상임이사국이 되고 싶다는 희망을 피력해 온 것이 사실이다. 하지만 이날 바데풀 장관은 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카만 언급하고 유럽은 뺐다. 영국과 프랑스가 이미 거부권을 지닌 유럽 몫 상임이사국으로 버티고 있는 한 독일이 끼어들긴 어렵다는 현실적 판단이 작용한 결과로 풀이된다.

미국 뉴욕 유엔 본부에서 안전보장이사회 회의가 열리는 모습. 미국·영국·프랑스·중국·러시아 5대 상임이사국을 비롯해 15개 이사국으로 구성된 안보리는 유엔에서 가장 강력한 권한을 지닌 실세 기구로 통한다. 로이터연합뉴스

다만 바데풀 장관은 독일이 오는 2027∼2028년 안보리 비상임이사국 후보로 출마한 사실을 강조하며 “(선출되는 경우) 독일은 정의와 평화를 옹호할 것”이라고 다짐했다. 독일 정부가 상임이사국 지위 획득이 불가하다면 비상임이사국으로라도 안보리에 몸담으며 국제사회의 주요 현안에 계속 목소리를 내는 쪽으로 전략을 변경한 것 아닌지 눈길이 가는 대목이다.

유엔 회원국들의 국제법 준수를 강조하며 전쟁 등 무력 행사에 의한 현상 변경 시도를 맹비난한 바데풀 장관의 발언을 두고 ‘러시아의 우크라이나 침략을 겨냥한 것’이란 평가가 나왔다. 이를 의식한 듯 세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관은 유엔 총회 연설 후 별도로 가진 기자회견에서 최근 독일 정부의 군사력 증강 시도를 거론했다. 지난 5월 보수 성향의 프리드리히 메르츠 총리 취임 후 독일은 ‘유럽에서 가장 강력한 재래식 군대를 양성하겠다’는 목표를 내걸고 국방비를 대폭 증액했다. 병력 확충을 위해 징병제 재도입 검토 카드까지 꺼내들었다.

세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관이 27일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 기자회견을 하고 있다. 그는 독일의 국방비 증액 등 군비 증강을 겨냥해 “군국주의와 나치의 길로 가려는 것“이라고 비난했다. 로이터연합뉴스

라브로프 장관은 이런 독일의 움직임을 가리켜 “군국주의화(militarization)와 재나치화(re-Nazification)를 겪고 있다”며 “히틀러 시대에 유럽 전체를 독일의 통제 아래 두려고 했던 것과 같다”고 꼬집었다. 이어 파시즘과 나치즘, 홀로코스트(유대인 대학살) 등 독일인들이 기억하고 싶어하지 않는 제2차 세계대전 시기의 ‘흑역사’를 거론했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지