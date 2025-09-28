키움 설종진 대행 꼬리표 뗐다…2년 총액 6억원에 정식 감독 선임

프로야구 키움이 올 시즌 후반기부터 팀을 이끌며 좋은 경기력으로 지도력을 보여줬던 설종진(52) 감독 대행을 정식 감독으로 선임했다.

키움 구단은 28일 설 감독 대행을 구단의 7대 감독으로 선임했다고 발표했다. 계약 기간은 2년이며 연봉 2억원과 계약금 2억원을 더해 총액은 6억원의 조건이다.

설 신임 감독은 2008년부터 구단 1군 및 퓨처스(2군)팀 매니저, 육성팀장, 잔류군 투수코치 등 현장과 프런트를 두루 경험했다. 2020년부터는 구단 퓨처스팀 감독을 6시즌 동안 역임해 팀에 대한 이해도도 높다.

특히 설 신임 감독은 지난 7월 14일부터 1군 감독 대행을 맡아 51경기를 치르며 8월에는 팀 승률 0.462로 반등했고, 이달 들어서는 0.467이다.

설 신임 감독은 “기회를 주신 구단에 깊게 감사드리고 무한한 책임감을 느낀다. 임기 동안 팀이 한 단계 성장하도록 최선을 다하겠다. 선수단, 프런트, 구단을 사랑해주시는 모든 분과 함께 승리를 향해 도전할 것”이라고 약속했다.

