"애플, 시리 개편 준비 위해 '챗GPT 유사 앱' 개발"

애플이 내년으로 예정된 인공지능(AI) 비서 시리(Siri)의 대대적 개편을 앞두고 이를 시험하기 위해 챗GPT와 유사한 아이폰 앱을 개발했다고 블룸버그 통신이 27일(현지시간) 보도했다.



소식통은 이 소프트웨어의 내부 코드명은 '베리타스'(Veritas)로, 애플 AI 부서가 이 앱을 통해 음성 비서 시리의 새로운 기능을 평가하고 있다고 전했다.

사진=로이터연합뉴스

이 앱은 현재 사내 전용으로만 사용되고 있으며, 이를 통해 노래나 이메일 같은 개인 데이터 검색, 사진 편집과 같은 앱 내 작업 수행을 할 수 있다.



애플은 이 앱을 사실상 새로운 시리 기술을 시제품 형태로 구현해 직원들이 더 효율적으로 시험할 수 있도록 만든 것으로, 외부 일반인에게 공개할 계획은 없는 것으로 알려졌다.



외부 공개는 하지 않지만, 이 앱은 애플이 시리 개편을 준비하는 과정에서 중요한 전환점이라고 블룸버그 통신은 평가했다.



새로운 시리는 당초 작년 말 출시될 예정이었지만 여러 차례 지연된 끝에 내년 3월 공개되며, 성공할 경우 애플의 AI 경쟁력 회복에 도움이 될 수 있다.



이 앱은 대화 주제 관리와 이전 대화 저장 및 참조, 질의에 후속 대응, 장기간 대화 등을 할 수 있도록 설계됐다. 이는 다른 챗봇과 유사하다.



특히, 새로운 시리를 구동할 핵심 시스템을 시험하기 위한 것으로, 이 시스템은 '린우드'(Linwood)이라는 코드명으로 개발 중이다. 이 시스템은 대규모 언어모델(LLM)에 기반하고 있으며, 애플이 자사 '파운데이션 모델팀'의 연구성과와 외부 모델을 결합해 개발하고 있다.



또 이 앱은 인터넷에서 정보를 수집·요약해 보여주는 기능도 시험할 수 있도록 설계됐다. 애플은 궁극적으로 챗GPT나 퍼플렉시티와 같은 서비스와 경쟁하면서 이를 시리 인터페이스 안에서 구현하는 것을 목표로 하고 있다.



새로운 시리는 현재 화면에 표시된 정보에 직접 작동할 수 있도록 설계됐으며, 이를 통해 사용자가 기기를 더 자연스럽게 탐색할 수 있게 할 예정이다.



팀 쿡 최고경영자(CEO)는 최근 직원들과 회의에서 "AI는 수십 년 만의 가장 큰 변화"라며 "우리가 반드시 이겨야 할 분야"라고 강조했다.



또 "이 기회를 잡을 것이며 필요한 투자를 하겠다"고 강조한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지