러시아 “영·프 팔레스타인 승인 너무 늦어… 시간 왜 끌었나”

러시아가 유엔 총회 연설을 통해 이스라엘과 영국, 프랑스 등 서방 국가들을 싸잡아 비난해 눈길을 끈다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 후 미국이 러시아·우크라이나 전쟁 종전에 힘쓰는 점을 감안해선지 미국에 대한 비판 수위는 한껏 낮췄다.

세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관이 27일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제80차 유엔 총회에 참석해 연설한 뒤 별도의 기자회견을 갖고 있다. 타스연합뉴스

27일(현지시간) BBC 방송에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관은 제80차 유엔 총회 고위급 회의 기간인 이날 미국 뉴욕 유엔 본부 총회장에서 러시아 정부를 대표해 연설했다. 러시아의 경우 블라디미르 푸틴 대통령은 2015년을 마지막으로 유엔 총회에 참석한 적이 없다. 한 해 전인 2014년 러시아는 우크라이나 영토인 크름(크림)반도를 강탈하며 국제사회에서 ‘왕따’로 전락했다.

라브로프는 2023년 10월7일의 테러 직후 러시아 정부가 이스라엘을 지지하고 팔레스타인을 비난한 점을 상기시켰다. 당시 가자 지구에 근거지를 둔 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘을 기습해 민간인 약 1200명을 살해하고 250명 이상을 인질로 붙잡아 가자 지구로 끌고 갔다. 이후 이스라엘이 보복을 다짐하고 반격에 나섬에 따라 가자 지구에선 벌써 2년 가까이 전쟁이 진행 중이다. 그 사이 어린이와 여성을 포함한 팔레스타인 주민 6만5000명 이상이 목숨을 잃은 것으로 추정된다.

블라미디르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 2021년 11월 모스크바 크레믈궁을 방문한 마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반과 악수하고 있다. 러시아는 옛 공산주의 소련 시절인 1988년 팔레스타인을 정식 국가로 승인했다. 러시아 대통령실 제공

“하마스의 최초 이스라엘 공격은 잘못”이라고 규정한 라브로프는 “그렇다고 이스라엘이 팔레스타인 주민들을 잔인하게 살해하거나 팔레스타인 자치정부가 행정권을 갖고 있는 서안(West Bank)을 병합하려고 계획하는 것은 정당성이 없다”고 지적했다. 이스라엘이 서방의 대(對)러시아 경제 제재에 불참하고 러시아·우크라이나 전쟁에서 나름 중립을 지키고자 애쓰는 점을 감안하면 러시아의 이스라엘 비판은 눈길을 끄는 대목이 아닐 수 없다.

라브로프는 최근 영국, 프랑스, 캐나다, 호주 등 서방 주요국들이 잇따라 팔레스타인 자치정부를 이스라엘과 동등한 독립 주권국으로 승인한 처사에 대해서도 삐딱한 시선을 드러냈다. 러시아의 경우 옛 공산주의 소련 시절인 1988년 11월에 이미 팔레스타인을 국가로 인정한 바 있다. 라브로프는 “서방 국가들의 팔레스타인 승인은 너무 늦었다”며 “팔레스타인에 주민이고 뭐고 아무것도 남지 않을 때까지 기다리느라 그렇게 시간을 끈 것 같다”고 비아냥거렸다. 서방 국가들이 이제 와서 겉으로는 팔레스타인을 위하는 척하지만, 실은 이스라엘이 하마스를 비롯한 팔레스타인 무장 조직을 와해시키기만을 고대한 것 아니냐는 의미다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 지난 8월 미·러 정상회담을 위해 알래스카에 도착한 블라미디르 푸틴 러시아 대통령을 비행장에서 맞이하고 있다. 게티이미지

2022년 2월 러시아의 우크라이나 침략 후 일방적으로 우크라이나 편만 들던 미국은 올해 1월 트럼프가 재집권한 뒤 러시아 입장도 감안해가며 전쟁의 신속한 종식을 추구하는 모습이 뚜렷하다. 이를 위해 트럼프는 푸틴을 알래스카로 초청해 정상회담을 갖는 성의까지 보였다. 하지만 러시아가 우크라이나를 겨냥한 공세를 멈추지 않자 최근에는 돌연 태도를 바꿔 “우크라이나는 그간 러시아에 빼앗긴 영토를 모두 되찾을 수 있다”고 말하는 등 오락가락하는 자세를 취하고 있다.

이날 라브로프는 트럼프나 미국에 대한 비난은 자제했다. 그는 “우크라이나 위기에 대한 미국 현 행정부의 접근은 이념에서 벗어나 현실적이며 실용적”이라고 평가했다. 푸틴과 트럼프의 추가 정상회담 성사를 염두에 둔 계산된 발언으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지