금관이 된 엄마들, 보살로 변신한 직장인… 6000명 사로잡은 ‘국중박 분장쇼’

화창한 가을 날씨를 보인 27일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관 열린 마당은 시민들로 북적였다. 박물관 유물로 분장해 퍼포먼스를 보여주는 ‘2025 국중박 분장놀이’가 열렸기 때문이다. 총 83개 팀이 참여한 가운데 온라인 예선을 통해 본선에 오른 10개 팀이 이날 시상식을 가졌다.

27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’ 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

서울 송파구에서 가족과 함께 방문한 A(30대)씨는 “인터넷에서 화제가 된 금귀걸이 제작 과정을 보고 직접 보고 싶어 사전신청을 했다”고 했다. 손녀와 함께 어린이 박물관을 찾았다가 행사 소식을 접한 B(60대) 씨는 “우연히 알게 됐는데 재미있어 보여서 기대가 된다”고 말했다.

지난해 열린 ‘국중박이 살아있다’ 행사의 호응에 힘입어 ‘2025 국중박 분장놀이’가 개최됐다. 이날 시상식에서 1등 반가사유상(상금 100만원)은 ‘귀에 걸면 귀걸이(2명)’팀이 수상했다. 이들은 경주 황오동 금귀걸이(보물 제2001호)로 변신해 금색 가면을 쓰고 금박을 두른 통을 입은 뒤 귀걸이의 아랫부분은 직접 제작해 이를 손으로 들어 형상화했다.

참가팀 ‘귀에 걸면 귀걸이’가 분장한 경주 황오동 금귀걸이. 국립중앙박물관 제공

왼쪽 귀걸이를 맡은 참가자는 “아빠와 삼촌의 과몰입이 참가 이유”이라며 “저희는 국보보다 덜 주목받는 보물을 선택했는데 (이를 통해) 더 많은 사람에게 알려줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.

◆외국인·직장인·엄마들…다양한 참가자

“어흥 어흥!”

호랑이 분장을 한 이는 기어 나오고 까치를 분장한 이는 날갯짓을 하며 무대에 등장했다. 호작도로 분장한 ‘인간 호작도(3명)’ 팀은 전원 일본인이다. 이들은 “넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 호랑이에 인간미를 느껴 호작도를 선택했다”며 “외국인에게 한국 문화를 더 널리 알리고 싶어 참가했다”고 전했다.

직장인 참가자인 ‘소분모임’이 불상 분장을 하고 무대에 올라 소감을 발표하고 있다. 윤성연 기자

일상의 지루함을 분장놀이로 이겨낸 팀도 있다. 30대 직장인 4명이 한팀인 ‘소분모임’은 석가모니불 다보불을 재현했다. 한 팀원은 “직장 생활에 지쳐 재밌는 걸 찾던 중 알게 됐다”며 “퇴근하고 매일 2시간씩 모여 준비하고 제작했다”고 밝혔다. 그러면서 그는 “육체적으로 힘들었지만 준비 과정은 더할 나위 없이 즐거웠다”고 말했다.

어린아이를 키우는 엄마들로 이뤄진 ‘금이야 옥이야’ 팀은 신라 서봉총 금관을 코스프레했다. 참가자 중 한 명은 “요즘 아이들이 자존감이 낮아 자신감 있는 엄마의 모습을 보여주고 싶었다”며 “그래서 가장 화려한 유물 중의 하나인 금관을 선택했다”고 했다.

◆정교한 디테일에 혼을 담다

금동관음보살좌상으로 분장한 참가자가 포즈를 취하고 있다. 윤성연 기자

2등 분장놀이상(상금 50만원)을 수상한 ‘재롱이와 솔솔이 연합’은 가장 많은 디테일을 표현할 수 있어서 금동관음보살좌상을 선택했다. 금관을 구현하기 위해 쿠팡이나 다이소 등에서 재료를 사 래커칠을 해 직접 제작했다. 청동 느낌을 내기 위해 파운데이션을 조색해 얼굴과 몸에 도포했다.

특히 포즈도 신경 썼다. 불상을 연기한 재롱(30대) 씨는 “수인(手印)을 정확하게 표현하기 위해 동시대 불상 사진을 찾아보고 연습했다”고 설명했다.

고려청자를 표현한 참가자가 입장하고 있다.뉴시스

평소 고려청자에 관심이 많은 장민 씨는 고려청자를 재현했다. 고려청자는 유려한 곡선미가 특징인데 장씨는 의상을 통해 이를 드러냈다. 이 외에도 청록색 아이섀도를 얼굴에 칠해 고려청자의 푸른빛을 표현했다.

장씨는 “전공자가 아니라 옷을 제작하는데 1주일 정도 소요됐다”며 “고려청자의 기품 있는 아름다움을 많은 이들과 나누고 싶다”고 전했다.

◆계속되는 ‘케데헌’ 인기…사자 보이즈 공연도

사전행사로 유튜버 수마일 등 5명이 ‘케데헌’의 인기 캐릭터인 ‘사자 보이즈’로 변신해 공연을 펼쳤다. 관람객 C(40대)씨는 “아이가 케이팝 데몬 헌터스를 좋아하는데 이곳에서 사자 보이즈 공연을 볼 수 있다고 해서 찾았다”고 했다.

어린이 관람객이 ‘사자 보이즈’와 함께 촬영하고 있다. 윤성연 기자

이날 ‘사자를 찾아라’는 행사도 열렸다. 오후 1시부터 5시까지 분장한 ‘사자 보이즈’를 찾아 사진 찍고 SNS에 인증샷을 올리면 ‘더피’ 부채를 증정했다. 이들과 함께 사진 찍기 위한 인파로 현장은 북새통을 이뤘다.

포토존은 신라 금관, 광복, 호랑이 등 세 가지 콘셉트로 운영됐는데 일부에서는 갓을 소품으로 착용하고 촬영할 수 있었다. 국립중앙박물관 관계자는 세계일보에 “관람객들도 분장을 체험할 수 있으면 좋을 것 같아서 갓을 대여해줬다”며 “이전부터 전통복장 체험을 기획했는데 ‘케데헌’ 영향으로 갓이 더욱 관심을 받았다”고 설명했다.

◆향후 대회 계속 이어가…‘축제 한마당’으로

약사불을 재현한 분장대회 참가자가 대기 중에 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 윤성연 기자

약 6000명이 이곳을 찾아 분장대회를 관람하며 가을날을 즐겼다. 친구와 함께 방문한 한 30대 여성은 “SNS에서 보고 왔는데 실제로 보니 정말 재미있고 웃겼다”며 “내년에도 또 보러 오고 싶다”고 소감을 전했다.

행사를 기념해 갓과 한복을 착용한 유홍준 국립중앙박물관장은 “젊은 관람객이 이곳을 많이 찾아 다른 박물관들의 부러움을 사고 있다”고 말했다.

그러면서 “향후 전통문화가 가진 테마를 제시하고 거기에 맞춰 분장하도록 해서 이 대회를 더 발전시켜 나가겠다”며 “추석 전 국민과 젊은이들과 함께하는 축제 한마당으로 분장대회를 열 계획”이라고 밝혔다.

