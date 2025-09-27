행안부 “국정자원 복구 착수 못 해…재가동 시점 섣불리 말할 수 없어”

26일 행정안전부 소속 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에서 발생한 화재로 본원 업무 시스템 647개 가동이 ‘올스톱’됐다. 당초 화재가 난 7전산실 관련 모바일 신분증, 국민신문고 등 1등급 정보 시스템 12개, 2등급 정보 시스템 58개 등 70개만 지장이 있었는데, 행안부는 시스템 안전을 위해 전체 가동을 중단했다.
사태 장기화 시엔 추석 연휴를 앞두고 우체국 우편 물류 대란 등이 우려된다. 국가 전산망이 사실상 먹통이 된 건 2023년 11월17일 새올, 정부24가 마비된 지 약 2년 만이다. 다음은 이용석 행안부 디지털정부혁신실장, 이재용 국가정보자원관리원장 등 관계자들 질의응답 주요 내용.
—시스템 복구 상황, 재가동 시점은.
“아직 열기가 다 빠지지 않아 복구 작업에 착수하지 못한 상태다. 언제 복구가 끝나는지는, 열기가 빠지고 소방의 안전 점검이 끝난 뒤 진입해 서버들을 점검하고 재가동하고 하면서 확인할 수 있는 사항이다. 섣불리 시점을 말하기 어려운 초기 단계다.”
—국가정보자원관리원이 어떤 곳인가.
“1600개 정도의 업무가 들어와 운영되고 있다. 행정안전부, 국토교통부, 보건복지부 등 중앙행정기관들의 주요 시스템이 들어와 있다. 대전, 대구, 광주 3개 센터에서 운영되고 있다. 쉽게 표현하면 여러 부처의 정보 자원, 즉 여러 전산 장비들을 잘 운영할 수 있게 만든 곳이다.”
—백업 시스템은.
“대전, 광주엔 ‘재난 복구(Disaster Recovery·DR)’ 시스템이 일부 구축돼 화재라든지 큰 재난이 발생했을 때 가동될 수 있는 체계를 갖추고 있다. 다만 일반적으로 작동되는 규모로 큰 시스템이 구축돼 있는 게 아니라, 필요 최소한 규모로 돼 있는 것도 있고 데이터 백업 형태로만 돼 있는 것도 있다. 시스템별로 조금씩 다르게 돼 있어서 그 시스템별로 DR을 가동할지, 아니면 원시스템을 복구할 건지 판단해 대응해야 되는 그런 상황이다.”
—화재가 난 7전산실 공간 구조, 어떤 작업 중이었나.
“전산실 하나하나가 격벽이라 볼 수 있고, 그 안에는 또 선반 같은 캐비닛이 있다.
서버와 전기 설비가 약간 떨어져 있지만 한 층, 같은 공간에 있었기 때문에 4차례에 걸쳐 전기 설비, 그 장비들을 전부 이동하는 작업을 하고 있었다. 무정전 전원 장치(Uninterruptible Power Supply·UPS, 정전 시 전력 공급 장치)와 배터리를 지하에 있는 공간으로 빼서 정보 시스템과 분리하는 작업을 했고, 두 번은 별 문제 없이 끝났는데 이번에 사고가 났다. 서버나 정보 시스템 분산을 작업하던 건 아니다.”
—항온항습기를 끈 건가.
“정확히 말씀드리면 불 때문에 냉각기에 문제가 생기면서 항온항습기가 꺼진 거다. 항온항습기가 꺼졌기 때문에 냉방을 유지할 수가 없어서 서버를 끄는 게 낫겠다고 판단했다. 큰 손상을 입지 않은 서버는 상황이 호전된 뒤 다시 켜면 쉽게 가동되는 것도 있을 수 있고, 좀 그렇지 않은 것도 있을 수 있다. 체계적으로 복구해 나가면서 투명하게 공개하겠다.”
