행안부 “국정자원 복구 착수 못 해…재가동 시점 섣불리 말할 수 없어”

26일 행정안전부 소속 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에서 발생한 화재로 본원 업무 시스템 647개 가동이 ‘올스톱’됐다. 당초 화재가 난 7전산실 관련 모바일 신분증, 국민신문고 등 1등급 정보 시스템 12개, 2등급 정보 시스템 58개 등 70개만 지장이 있었는데, 행안부는 시스템 안전을 위해 전체 가동을 중단했다.

사태 장기화 시엔 추석 연휴를 앞두고 우체국 우편 물류 대란 등이 우려된다. 국가 전산망이 사실상 먹통이 된 건 2023년 11월17일 새올, 정부24가 마비된 지 약 2년 만이다. 다음은 이용석 행안부 디지털정부혁신실장, 이재용 국가정보자원관리원장 등 관계자들 질의응답 주요 내용.



27일 오전 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 열린 ''국가정보자원관리원 정부 서비스 장애 관련 브리핑''에서 김민재 행정안전부 차관을 비롯한 참석자들이 인사하고 있다. 왼쪽부터 윤상기 소방청 장비기술국장, 이용석 행정안전부 디지털정부혁신실장, 김 차관, 이재용 국가정보자원관리원장. 연합뉴스

—시스템 복구 상황, 재가동 시점은.

“아직 열기가 다 빠지지 않아 복구 작업에 착수하지 못한 상태다. 언제 복구가 끝나는지는, 열기가 빠지고 소방의 안전 점검이 끝난 뒤 진입해 서버들을 점검하고 재가동하고 하면서 확인할 수 있는 사항이다. 섣불리 시점을 말하기 어려운 초기 단계다.”

—국가정보자원관리원이 어떤 곳인가.

“1600개 정도의 업무가 들어와 운영되고 있다. 행정안전부, 국토교통부, 보건복지부 등 중앙행정기관들의 주요 시스템이 들어와 있다. 대전, 대구, 광주 3개 센터에서 운영되고 있다. 쉽게 표현하면 여러 부처의 정보 자원, 즉 여러 전산 장비들을 잘 운영할 수 있게 만든 곳이다.”

—백업 시스템은.

“대전, 광주엔 ‘재난 복구(Disaster Recovery·DR)’ 시스템이 일부 구축돼 화재라든지 큰 재난이 발생했을 때 가동될 수 있는 체계를 갖추고 있다. 다만 일반적으로 작동되는 규모로 큰 시스템이 구축돼 있는 게 아니라, 필요 최소한 규모로 돼 있는 것도 있고 데이터 백업 형태로만 돼 있는 것도 있다. 시스템별로 조금씩 다르게 돼 있어서 그 시스템별로 DR을 가동할지, 아니면 원시스템을 복구할 건지 판단해 대응해야 되는 그런 상황이다.”

국가정보자원관리원 화재 영향으로 7일 정부24 서비스 홈페이지에 서비스 일시 중단 안내문이 나와 있다. 정부24, 연합뉴스

—화재가 난 7전산실 공간 구조, 어떤 작업 중이었나.

“전산실 하나하나가 격벽이라 볼 수 있고, 그 안에는 또 선반 같은 캐비닛이 있다.

서버와 전기 설비가 약간 떨어져 있지만 한 층, 같은 공간에 있었기 때문에 4차례에 걸쳐 전기 설비, 그 장비들을 전부 이동하는 작업을 하고 있었다. 무정전 전원 장치(Uninterruptible Power Supply·UPS, 정전 시 전력 공급 장치)와 배터리를 지하에 있는 공간으로 빼서 정보 시스템과 분리하는 작업을 했고, 두 번은 별 문제 없이 끝났는데 이번에 사고가 났다. 서버나 정보 시스템 분산을 작업하던 건 아니다.”

—항온항습기를 끈 건가.

“정확히 말씀드리면 불 때문에 냉각기에 문제가 생기면서 항온항습기가 꺼진 거다. 항온항습기가 꺼졌기 때문에 냉방을 유지할 수가 없어서 서버를 끄는 게 낫겠다고 판단했다. 큰 손상을 입지 않은 서버는 상황이 호전된 뒤 다시 켜면 쉽게 가동되는 것도 있을 수 있고, 좀 그렇지 않은 것도 있을 수 있다. 체계적으로 복구해 나가면서 투명하게 공개하겠다.”

