제주대 병원 1층 사무실 불… 인명피해 없어

370여 명이 입원 중인 제주대 병원에서 화재가 발생했지만 다행히 인명 피해는 없었다.

27일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 2시 43분쯤 제주시 아라1동 제주대 병원 1층 로비에서 연기가 난다는 직원 신고가 접수됐다. 불은 로비 인근 사무실에서 발생해 바로 진압됐으나 연기가 로비로 유입되면서 제거 작업이 진행됐다. 불은 오전 4시쯤 완전히 꺼졌다. 인명 피해는 없었다.

제주대 병원 1층 사무실 화재 현장. 제주소방안전본부 제공

1층 북동쪽에 있는 44㎡ 크기의 사무실이 책상과 LED 흡착기 등이 불에 타고 그을음 피해를 입었다.

소방본부는 화재 당시 환자 376명이 입원 중이었으나, 대피할 상황은 아니어서 안내방송 후 병실 대기했다고 전했다.

현재 제주대 병원은 정상 운영 중이다.

소방당국은 충전 중 발생한 화재로 추정하고, 경찰 등과 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

재산 피해는 전날 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 국가 화재정보시스템 접속이 끊기는 바람에 시스템 복구 후 산정할 예정이다.

