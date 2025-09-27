대전 국정자원관리원 화재…정부 전산망 647개 ‘먹통’

27일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에서 소방당국 관계자들이 이동하고 있다. 전산 자원을 통합 관리하는 행정안전부 산하 국가정보자원관리원에서 지난 26일 오후 배터리 교체 작업 중 화재가 발생, 정부 온라인 서비스 70개가 마비됐다. 대전=뉴스1

26일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 본원 전산실에서 화재가 발생해 정부 업무시스템 647개가 멈춰섰다.

김민재 행정안전부 차관은 27일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “화재 여파로 항온항습기가 정상 작동하지 않아 서버 과열이 우려됐다”며 “정보시스템 보호를 위해 선제적으로 가동을 중단했다”고 밝혔다.

국정자원은 대전 본원과 광주·대구 센터를 합쳐 약 1600개의 정부 서비스용 정보시스템을 운영한다. 이번에 장애가 난 647개 시스템은 모두 대전 본원에 설치돼 있다.

화재는 무정전 전원장치(UPS) 배터리를 지하로 옮기는 과정에서 발생했다. 김 차관은 “전원이 차단된 배터리 1개에서 불이 시작된 것으로 확인됐다”며 “현재 항온항습기 복구를 마친 뒤 서버 재가동에 나서고 있다”고 설명했다.

행안부는 우체국 금융·우편 등 국민 생활에 직접 영향을 주는 주요 서비스부터 우선 복구할 방침이다. 또 세금 납부, 각종 서류 제출 등 기한이 임박한 민원은 시스템 정상화 이후로 연장 처리하도록 관계 기관에 요청했다.

정부는 이날 오전 8시 재난문자를 발송해 “국민신문고 등 주요 전자민원 서비스가 제한된다”며 이용자들에게 관공서 방문 전 서비스 가능 여부를 확인할 것을 안내했다. 네이버 공지에서도 대체 사이트와 장애 현황을 확인할 수 있다.

김 차관은 “불편을 겪으신 국민들께 깊이 사과드린다”며 “빠른 복구와 안정화를 위해 총력을 기울이겠다”고 말했다.

