유통업계, 할인 프로모션 통해 추석선물 수요 공략 나선다

추석이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 주요 이커머스 기업들이 할인 프로모션을 통해 선물 수요 공략에 나선다. 아이들에게 선물하기 좋은 한복부터 어른들을 위한 식품·뷰티까지 라인업이 다양하다.

쿠팡 제공

28일 유통업계에 따르면 쿠팡이 추석을 맞아 다음 달 5일까지 '한복페어'를 진행한다.

이번 행사에는 더예한복과 하랑한복, 금동이아가한복, 예가한복 등 11개 브랜드가 참여한다.

쿠팡은 행사 기간 유아동 한복과 댕기, 노리개 등 한복 소품을 최대 70% 할인해 선보인다.

모든 상품은 로켓배송으로 제공돼 빠르게 받아볼 수 있다.

추석빔으로 활용할 수 있는 유아동 가을 패션 2000여 종도 특가로 선보인다.

△네파키즈 △휠라키즈 △에뜨와 △베네통키즈 등 인기 브랜드 상품을 최대 3000원 다운로드 쿠폰과 함께 제안한다.

이와 함께 럭셔리 뷰티·패션 버티컬 서비스 R.LUX(알럭스)는 론칭 1주년을 맞아 오는 다음 달 12일까지 감사제를 진행한다.

이번 감사제에서는 고객 성원에 보답하는 다양한 혜택이 마련됐다.

프리메라·랑콤·바비브라운·맥 등 주요 브랜드 제품을 구매하면 본품에 준하는 사은품이 함께 제공되며 브랜드별 쿠폰과 특별 기획 상품도 선보인다.

대표적으로 △랑콤 제니피끄 세럼 △어반디케이 올나이터 세팅 스프레이 △에스케이투 피테라 에센스(대용량) △에스티로더 나이트 리페어 기획 상품 등을 준비했다.

와우회원은 구매 금액의 10% 캐시 적립 혜택(최대 15만원)을 받을 수 있으며 와우카드로 결제하면 추가 4% 캐시적립 혜택이 제공된다.

SSG닷컴이 27일부터 추석 명절 선물세트 본매장을 운영한다.

대표 상품으로는 한우와 LA갈비, 영광 법성포 보리굴비, 완도 활전복, 사과·배·애플망고·샤인머스캣이 포함된 쓱닷컴 단독 기획 '정담' 혼합 세트가 있다.

홍삼, 마누카꿀 등 건강식품도 만나볼 수 있다.

이색 선물세트도 다양하다.

△화과자·마롱글라세 등 디저트 세트 △오설록·로얄오차드 등의 티 세트 △트러플 오일 △전통주 등을 선보인다.

뷰티 디바이스와 안마의자 등 선물하기 좋은 가전도 준비했다.

이 기간 행사카드 결제 시 상품에 따라 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

구매 금액에 따라 최대 50만원 상품권 증정 또는 즉시할인 혜택도 받아볼 수 있다.

특히, 오는 29일까지 단 3일간은 10% 장바구니 쿠폰을 추가 지급한다.

해당 기간 구매 시 장바구니 쿠폰 적용 후 행사카드 할인이 추가 적용된다.

롯데온은 온누리상품권을 사용해 추석 선물 상품을 구매할 수 있는 '온누리 추석' 기획관을 오는 30일까지 진행한다.

매일 최대 20% 할인 쿠폰에 온누리스토어 단독 혜택으로 5% 추가 할인을 받을 수 있다.

선물세트 누적 구매액에 따라 최대 15만 엘포인트(L.POINT)도 적립받을 수 있다.

매주 진행되는 디지털온누리 1만 원 이상 누적 사용 시 최대 10% 환급행사도 오는 30일까지 진행된다.

또한 롯데온은 다음 달 31일까지 강원랜드가 운영하는 하이원리조트의 스키 시즌로커를 선착순 한정수량으로 판매한다.

커플·패밀리 중 택해 구매할 수 있으며 계정당 1개의 상품을 구매할 수 있다.

정가 대비 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있으며, 구매 후 온라인 등록을 통해 스키장 개장일부터 폐장일까지 이용할 수 있다.

이외에도 다음 달 1일까지는 롯데온에서만 강원 원주에 위치한 오크밸리 스키장 시즌권을 얼리버드 특가로 판매한다.

시즌권 구매자는 겨울시즌 콘도 균일가, 리프트·장비렌탈 할인 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

11번가는 인기 패션∙뷰티∙리빙 상품을 최대 75% 할인하는 '찐템페스타'를 오는 30일까지 진행한다.

찐템페스타는 11번가가 고객들이 자주 찾는 패션·뷰티·리빙 카테고리의 인기 상품을 모아 매달 한 번 특가에 판매하는 정기 프로모션이다.

이번 행사는 명절 연휴를 앞두고 고객을 위한 실속 있는 쇼핑 혜택을 마련했다.

'브랜드 데이' 코너를 통해 △에스쁘아·지오다노·베베쥬·씰리(9월 27일~28일) △토리든·LAP·민지콩·해피콜(9월 29일~30일) 등 인기 브랜드의 특가 상품을 순차적으로 선보인다.

△메이크힐 △롬앤 △미팩토리 △머지 △아토뮤 △VT 등 인기 뷰티 브랜드 제품을 최대 75% 할인한 균일가 2만원에 판매하는 럭키박스 행사도 준비했다.

행사 기간 11번가는 패션·뷰티·리빙 상품에 적용 가능한 '3000원 장바구니 할인쿠폰(3만원 이상 구매 시)'을 매일 오전 9시와 오후 7시 선착순 발급한다.

