추석 밥상, 간소화 아닌 간편화…“간편식으로 푸짐하게”

올해 추석 밥상은 어떤 간편식을 올릴까. 성큼 다가온 추석 연휴를 앞두고 각종 SNS에는 추석 명절 인기 간편식을 묻는 글들이 벌써부터 올라오고 있다. 번거로운 조리 과정을 줄이고 맛과 간편함을 챙길 수 있기에 명절 간편식은 점점 대중화되고 있는 상황이다.

이제는 잡채나 전처럼 손이 많이 가는 요리도 전자레인지나 프라이팬만 있으면 손쉽게 조리할 수 있다. 혼자 사는 1인 가구도 원하는 메뉴만 골라 ‘나만의 명절 식탁’을 차릴 수 있는 시대다. 올 추석에는 주부는 물론, 먹는 걸 좋아하고 잘 아는 사람을 뜻하는 10·20대 신조어 ‘쩝쩝박사’들의 입맛까지 사로잡을 대표 명절 간편식을 만나보자.

면사랑 제공

28일 유통업계에 따르면 번거로운 조리 과정을 최소화해 바쁜 명절에도 손쉽게 풍성한 밥상을 차릴 수 있는 면사랑 ‘전통 한식잡채’가 대표 명절 간편식으로 자리 잡고 있는 추세다.

실제 면사랑은 지난해 추석 연휴 기간인 9월에 잡채 제품에서 눈에 띄는 성장세를 기록했다. ‘전통 한식잡채’는 2024년 9월 기준 한 달간 전년 동월 대비 판매량이 418% 늘어났으며, ‘중식잡채’는 286% 성장했다. 이는 명절 대표 음식인 잡채를 간편하게 즐기려는 소비자 수요가 크게 늘고 있음을 보여준다.

‘전통 한식잡채’는 한식간장 베이스 소스에 고소한 참기름을 더해 정통의 맛을 살렸다. 면·소스·고명을 각각 개별 포장해 위생적일 뿐 아니라 취향에 맞춰 조리할 수 있다. 목이버섯·표고버섯·만가닥버섯 등 세 가지 이상 버섯과 돼지고기, 당근, 시금치 등을 아낌없이 담아 풍성한 맛과 모양새를 갖췄다. 팬 하나만 있으면 5분 이내에 조리할 수 있어 잡채는 물론 잡채덮밥으로도 활용 가능하다.

‘중식잡채’는 굴 소스를 베이스로 고추기름을 더해 매콤달콤한 풍미를 강조했다. 신선한 채소와 버섯을 센 불에 빠르게 볶아내 불맛을 살렸으며, 굵은 당면을 사용해 아삭한 식감을 더했다. 밥 반찬은 물론 꽃빵과 곁들이면 별미로 즐길 수 있어 색다른 명절 상차림을 원하는 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

면사랑 마케팅실 고은영 상무는 “명절 음식은 정성과 풍요로움을 상징하지만 준비 과정의 부담도 큰 것이 사실”이라며 “면사랑 잡채는 짧은 시간 안에 풍성한 맛과 간편함을 동시에 누릴 수 있도록 만든 제품으로, 이번 추석에는 소비자들이 주방에서 보내는 시간보다 함께하는 순간을 더 오래 누리시길 바란다”고 말했다.

오뚜기의 육즙가득떡갈비와 간장돼지갈비찜도 추석 준비의 품을 덜어준다. 모두 전자레인지 조리로 손쉽게 조리할 수 있다. 육즙가득떡갈비는 100% 국산 돼지고기를 사용해 촉촉한 육즙과 떡갈비 특유의 식감을 재현했으며, 달콤한 마늘간장 소스가 더해져 풍부한 맛을 제공한다. 간장돼지갈비찜은 국산 돼지고기와 감자를 활용했으며 양념이 잘 배인 부드러운 살코기를 경험할 수 있다.

지역 유명 맛집의 메뉴를 추석 식탁에서도 즐길 수 있다. 사미헌의 정통 방식으로 만든 신제품 ‘전통 소갈비찜’이 대표적이다. 이 제품은 두툼하고 육즙 가득한 소갈비에 대추·인삼·밤 등 귀한 재료와 사미헌의 숙성 양념을 더해 깊고 진한 맛을 완성했다.

사미헌은 부산에서 26년간 운영해온 한우 전문점으로, 블루리본 서베이 13년 연속 수상, 마켓컬리 HMR 부문 5년 연속 1위 등으로 이미 맛과 품질을 인정받았다. 단순히 조리된 갈비찜이 아니라, 전통 한식 조리법과 현대적 기술을 결합해 집에서도 고급 한식당 수준의 맛을 즐길 수 있도록 한 ‘프리미엄 HMR 갈비찜’이다. 해당 제품은 마켓컬리 단독(컬리온리)으로만 판매된다.

