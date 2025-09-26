전유성 빈소 조문행렬…'전처' 진미령 근조화환 애도

<사진공동취재단>

코미디언 전유성(76) 빈소에 선후배 코미디언부터 연예계 동료들까지 조문 행렬이 이어지고 있다.

고인 빈소는 26일 서울아산병원 장례식장 1호실에 마련했다. 한국방송코미디언협회장 김학래와 유족들이 조문객을 맞았다.

코미디언 유재석을 비롯해 지석진, 이경실, 김지민, 심형래, 이홍렬, 임하룡, 김학래, 최양락·팽현숙 부부, 대니초, 최승경, 박승대, 김경식, 이동우, 김효진, 신봉선, 허경환, 송영길, 윤성호, 조진형, 강주원, MC 이상벽 등이 조문했다.

이홍렬은 빈소에 들어서자마자 오열했다. 최양락·팽현숙 부부도 눈물을 보인 것으로 전해졌다. 전처인 가수 진미령은 근조화환을 보냈다. 1993년부터 전유성과 사실혼 관계였으나 2011년 갈라섰다.

이날 조세호는 자신의 인스타그램을 통해 고인과 함께 찍은 사진을 올렸다. 두 사람은 사제지간이며, 전유성은 지난해 10월 조세호 결혼식 주례를 맡았다.

조세호는 "교수님 후배, 제자일 수 있어서 행복·감사했다. '세호야 어디니? 노래 한번 불러봐라' 하던 교수님 전화가 유독 생각나는 날이다. 누구보다 일의 고민이 앞섰을 때 '둘 중 하나야, 하던가 말던가. 그냥 해라' 그 말씀이 마음에 계속 맴돈다. 마지막으로 '잘 지내'라고 전해준 목소리가 아직도 귀에 선하다. 함께 보내준 시간 잊지 않고 가슴 속에 오래 오래 간직하겠다. 그저 평안한 곳에서 편히 쉬세요"라고 적었다.

전유성은 전날 오후 9시5분쯤 폐기흉 악화로 별세했다. 6월 기흉 시술을 받았으나, 최근 상태가 악화됐다. 다시 입원해 치료를 받다가 세상을 떠났다. 장례는 희극인장으로 치르며 발인은 28일 오전 8시다. 서울 여의도 KBS '개그콘서트' 회의실과 녹화장 등에서 노제를 지낼 예정이다. 장지는 남원시 인월면이다. 유족으로는 외동딸 전제비씨가 있다. 제비씨는 첫 번째 부인 사이에서 낳은 딸이다.

전유성은 1969년 TBC 방송작가로 데뷔했다. 이후 개그맨으로 전향했고, '유머1번지' '쇼 비디오 자키' 등을 통해 스타덤에 올랐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지