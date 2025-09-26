특검, 통일교 전 재정국장·총재 비서실장 소환…한학자 총재 불출석

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 26일 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 건강상 이유로 나오지 않자 사흘 뒤 다시 출석하라고 통보했다. 특검은 이날 한 총재의 비서실장이었던 정원주 천무원 부원장을 이틀 만에 재소환하고, 통일교 전 재정국장 이모씨를 소환 조사하며 통일교 관련 의혹을 규명하는 데 수사력을 모으고 있다.

특검은 한 총재 측에 오는 29일 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실로 나와 조사받으라고 통보했다. 이날 예정이었던 구속 후 두 번째 조사는 한 총재 측이 건강 문제로 불출석 사유서를 제출하며 미뤄지게 됐다.

한 총재는 지난 24일 구속 후 첫 소환조사에서도 건강 문제를 호소했다. 같은 이유로 구속 전 특검의 세 차례 소환에도 불출석 사유서를 내고 출석하지 않은 바 있다. 한 총재 측은 최근 그가 서울아산병원에서 심장 관련 시술을 받았고, 그 후로도 건강이 온전하게 회복되지 않은 상태라고 밝혔다.

한 총재는 윤영호 통일교 전 세계본부장과 공모해 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열정부의 통일교 지원을 요청하며 1억원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 2022년 4∼7월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희씨에게 그라프 목걸이와 샤넬 가방을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 있다. 김씨에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받는다.

통일교 측은 윤 전 본부장 개인의 일탈이며, 교단 차원의 개입은 없었다는 입장이다.

한 총재와 동시에 소환된 정 부원장은 이날 오전 9시37분에 특검 사무실에 도착했다. 앞서 정 부원장은 1차 구속영장 청구가 기각된 다음 날인 24일 출석해 조사받았다. 특검은 정 부원장을 한 총재가 받는 대부분 혐의의 공범으로 보고 있다. 이에 지난 18일 한 총재와 정 부원장에 대해 구속영장을 청구했으나, 법원은 23일 공범임에 대한 소명 부족 등을 이유로 정 부원장에 대한 구속영장을 기각했다.

특검은 같은 날 오후에는 통일교 재정국장이었던 이씨를 소환해 조사하고 있다. 앞서 구속기소 된 윤 전 본부장의 공소장에 이씨는 한 총재와 함께 업무상 횡령 혐의의 공범으로 적시됐다. 그는 2022년 4~7월 한 총재가 교단 자금으로 김씨 선물을 구매한 데 관여했다는 의혹을 받는다.

특검팀은 이씨를 상대로 교단 자금이 쓰인 경로와 출처 등을 캐물을 것으로 보인다. 또 한 총재의 기소를 앞둔 만큼, 통일교 관련 의혹을 수사하는 데 속도를 낼 전망이다.

