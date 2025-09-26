日 이시바 30일 방한… 李 대통령과 부산서 정상회담

이재명 대통령이 오는 30일부터 다음 달 1일까지 1박2일 일정으로 방한하는 이시바 시게루 일본 총리와 부산에서 한·일 정상회담을 갖는다.
강유정 대통령실 대변인은 26일 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이시바 총리가 이 대통령의 초청으로 오는 30일부터 10월1일까지 1박2일간 한국을 방문한다”며 “양 정상은 부산에서 한·일 정상회담 및 만찬 등 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다. 강 대변인은 “이번 이시바 총리 방한은 지난 8월 재개된 셔틀외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것”이라며 “당시 이 대통령은 서울이 아닌 지방에서 회동할 것을 제안한 바 있다”고 말했다.
일본 총리가 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 것은 지난 2004년 고이즈미 준이치로 전 총리가 제주도에서 노무현 전 대통령과 한·일 정상회담을 가진 이후 21년 만이다.
강 대변인은 “이번 회담을 통해 한·일 정상은 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 더욱 공고히 하고 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 공조 강화 방안 그리고 지역 및 글로벌 차원의 양국 공동 관심사에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 설명했다.
