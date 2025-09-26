특검, 윤 전 대통령 이어 한덕수 전 총리 첫 재판도 중계 신청 [3대 특검]

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 26일 한덕수 전 국무총리의 첫 재판을 중계해 달라고 법원에 신청했다. 이날 윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 추가 기소 건 첫 공판기일이 중계된 데 이어 지난 정부 ‘국정 2인자’의 재판도 국민이 지켜볼 수 있게 해달라는 것이다.

한덕수 전 국무총리가 지난달 22일 내란 특별검사팀 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검 청사로 조사를 받으러 출석하고 있다. 연합뉴스

내란 특검팀은 “서울중앙지법에 한 전 총리에 대한 1회 공판기일 중계를 신청했다”고 이날 밝혔다. 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 30일 오전 10시 내란 우두머리 방조 및 위증, 허위공문서 작성 및 행사, 공용서류 손상, 대통령기록물 관리법위반 혐의로 기소된 한 전 총리의 1차 공판을 진행한다. 내란특검법에 따르면 특검이 기소한 사건의 1심 재판은 중계해야 한다. 다만 재판장이 국가 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해칠 염려가 있다고 판단할 경우 재판 일부를 중계하지 않을 수 있다.

이날 내란 특검은 윤 전 대통령 추가 기소 건을 심리하는 중앙지법 형사35부(재판장 백대현)가 보석 심문 중계 신청을 기각한 데 대해선 “일반적으로 법원 결정은 항고할 수 있지만, 병명 등 개인정보가 노출될 수 있어 비공개 결정한 것으로 안다”며 “충분히 타당한 결정이라고 보기 때문에 별도로 불복 절차를 할 생각은 없다”는 입장을 밝혔다.

박지영 내란 특검보는 브리핑에서 윤 전 대통령이 30일 예정된 외환 혐의 관련 조사에 대해 출석 여부를 밝히지 않았고, 변호인 선임계도 제출되지 않은 상황이라고 설명했다.

앞서 내란 특검은 서울구치소에 구속 수감 중인 윤 전 대통령에게 이달 24일 특검 사무실이 있는 서울고검 청사로 출석해 외환 혐의 피의자로 조사받으라고 통보했으나, 윤 전 대통령은 응하지 않았다. 이에 특검은 30일 오전 10시로 조사 일정을 다시 정해 통보했다.

박 특검보는 김명수 합동참모본부 의장의 경우 아직 피의자 신분 전환 가능성을 논할 단계는 아니라면서도 “국가적 이익 등 다양한 시각에서 (외환) 사건을 바라보고 있다”며 “김 의장뿐 아니라 다른 분들에 대한 (피의자·참고인 등) 신분도 검토되고 있다”고 했다. 그는 “현재 (외환) 수사는 사실관계 정리는 마무리돼가는 수순으로 알고 있고, 사실관계를 통해 고의를 입증하는 것이 가장 중요한 부분”이라고 덧붙였다.

아울러 박 특검보는 계엄 당시 검사 파견 지시 의혹 등과 관련해 24일 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사한 박성재 전 법무부 장관에 대해선 “추가 조사 여부나 형사소송법적 절차에 대해서는 현재 검토 중”이라며 “관련 증거 분석도 좀 더 필요한 것으로 안다”고 했다.

