화재진화수당 25년째 ‘동결’… 소방관들, 李 대통령에 처우 개선 촉구 [박진영의 뉴스 속 뉴스]

소방관들이 이재명 대통령을 향해 공개적으로 처우 개선을 요구하고 나서면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 출동 가산금(수당)은 11년째, 화재 진화 수당은 25년째 제자리걸음이다. 2020년 4월 이뤄진 소방공무원 국가직 전환도 반쪽짜리에 그쳐 법·제도 정비가 필요하다는 지적이다.

전국공무원노동조합 소방본부 서울소방지부는 26일 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 “소방관이 안전해야 국민도 안전하다”, “소방관은 더 이상 영웅이란 이름 아래 희생만을 강요당해선 안 된다”며 “트라우마를 이겨 낼 수 있는 근무 환경을 만들어 달라”고 목소리를 높였다.

전국공무원노동조합 소방본부 서울소방지부가 지난 9월26일 서울 용산구 대통령실 앞에서 정부에 △소방관 안전과 건강을 보장하는 근무 환경 △합당한 보상·예우 △반쪽짜리 국가직 전환 문제 해결을 요구하고 있다. 전국공무원노동조합 제공

이들은 “국민 생명과 안전을 지키기 위해 출동하는 소방관들은 현장의 트라우마와 열악한 현실 속에서 본인들이 환자인지도 잘 모르고 만성이 돼 가고 있다”면서 “소방관 안전과 건강을 보장하는 근무 환경을 마련해 달라”고 촉구했다. 예산 확대를 통한 소방력 확충, 노후 장비 교체, 정신 건강 관리 시스템 강화 등이다. 소방청의 2026년도 예산안 규모는 3295억원으로, 액수로만 따지면 전년(3311억원) 대비 0.5% 줄었다.

서울소방지부는 화재 진화 수당과 출동 가산금 동결 등 실정을 언급하면서 “소방관 희생에 합당한 보상과 예우를 보장해 달라”고도 했다. 일하는 만큼 정당한 대가를 받을 수 있게 해 달라는 취지다.

현행 ‘공무원수당 등에 관한 규정’상 소방관의 인명 구조, 화재 진화·조사 업무 관련 특수 직무 수당은 월 8만원이 상한이다. 여기에 중앙119구조본부 소속인 경우 출동 일수마다 3000원을 가산해 지급한다.

시도 소방서, 119 안전센터 및 지역대, 구조·구급대에서 근무하는 경우는 두 가지로 나뉜다. 화재 진화를 위한 출동 시 출동 일수마다 3000원, 구조 또는 구급 활동을 위한 출동은 누적 출동 횟수가 1일 3회를 초과할 때 1회당 3000원을 가산해 주는데, 그 총액은 한 사람당 1일 3만원을 초과할 수 없다.

서울소방지부는 또 “반쪽짜리 국가직 전환 문제를 해결해 달라”고 밝혔다. 그 취지에 맞게 지자체 예산 의존도를 낮추고, 소방 재정의 안정적 확보와 독립적 인사 운영을 보장해 달라는 것이다.

앞서 이 대통령은 취임 전인 지난해 11월9일 ‘소방의 날’에 페이스북을 통해 “소방관들이 안전해야 국민이 안전하다”면서 “국민 생명도 소방관 생명도 지킬 수 있도록 정치의 책임을 다하겠다는 약속과 함께 안전한 대한민국으로 소방관들 헌신에 보답하겠다”고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지