가자지구 구호 선단 드론 공격…유럽 호위함 집결 ‘긴장 고조’

팔레스타인 가자지구로 향하던 국제 구호 선단이 잇따라 이스라엘로 추정되는 드론 공격을 받으면서 이탈리아와 스페인이 이를 호위할 군함을 파견하기로 했다.

이스라엘에 가자지구를 해상 봉쇄해 국제 사회의 구호품 전달을 막는 상황에서, 유럽 주요국 정부가 이례적으로 구호 선단 호위에 나서면서 긴장이 고조되고 있다.

지난 13일(현지시간) 국제구호단체 ‘글로벌 수무드 함대’(GSF)의 모습. EPA연합뉴스

25일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 국제구호단체 ‘글로벌 수무드 함대’(GSF)는 가자지구에 구호품을 전달하겠다며 민간 선박 약 50대를 지난 1일 스페인에서 출항했다.

선단에는 스웨덴의 환경운동가 그레타 툰베리와 각국 변호사, 의원, 활동가들이 탑승했다. 이 선단은 지난 23일 그리스 최남단 가브도스 섬에서 남쪽으로 약 56㎞ 떨어진 공해에서 기습 드론 공격을 받았다. 인명 피해는 없었지만 선박 일부가 파손됐다.

이스라엘은 드론 공격의 관여 여부는 밝히지 않았으나, GSF는 이스라엘군을 배후로 지목했다. GSF는 “이스라엘 군용 드론이 통신을 교란하고 노래를 틀었다”고 주장했다.

드론 공격 몇 시간 후 이탈리아 국방부는 자국민 보호를 명목으로 프리깃함을 급파했고, 곧 다른 함정으로 교체할 것이라고 밝혔다.

구이도 크로세토 이탈리아 국방장관은 “이는 전쟁 행위도, 도발도 아닌 인도주의적 조치”라며 “국가가 시민에 대해 지켜야 하는 의무”라고 말했다.

또 이탈리아는 이탈리아 외무부는 벨기에, 프랑스 등에 GSF 선단에 탑승한 자국민들을 위해 필요시 지원을 제공해달라고 요청했다.

이밖에 이탈리아 정부는 선단에 대한 추가 공격을 막기 위해 모든 선택지를 검토하고 있다고 현지 국영통신사 안사가 소식통을 인용해 보도했다.

