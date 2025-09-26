경북 산불 특별법 표결 중 “호남엔 불 안 나나” 망언… 정청래 “범인 찾겠다”

정청래 더불어민주당 대표는 26일 국회 본회의에서 ‘경북 산불 특별법’을 표결하던 중 한 의원이 “호남에서는 불 안 나나”라고 발언한 데 대해 “매우 심각한 발언이며 공개 사과해야 한다”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 외교안보통일자문회의 세미나에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 확대간부회의에서 한준호 최고위원이 공개한 관련 음성을 듣고 이같이 밝혔다.

정 대표는 “제가 교섭단체 대표 연설에서 ‘노상원 수첩대로 비상계엄 내란이 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것’이라고 했을 때 (국민의힘에서) ‘제발 그랬으면 좋았을 걸’이라고 한 망언을 우리는 기억하고 있다”며 “그 사람은 지금도 사과를 하지 않고 있다”고 말했다. 이어 호남 산불 발언 논란을 지목하며 “매우 심각한 발언이고, 너무나 부적절한 음성이다. 이분 목소리의 주인공은 누구냐, 범인을 찾는다”고 했다.

정 대표는 “어렴풋이 누구인지 짐작은 간다. 목소리의 주인공은 자수해서 광명 찾기 바란다”며 “‘스스로 내가 그랬다’라고 하고 공개 사과하셨으면 좋겠다”고 강조했다.

한 최고위원도 “어제 어느 국민의힘 여성 의원이 느닷없이 악담한 것이 영상에 포착됐다”며 “음성만으로는 특정할 수 없지만 저는 이 목소리가 매우 익숙하다”고 했다.

그는 “내란수괴 윤석열의 내란에 동조하고, 아직도 내란에 옹호하고 있는 국민의힘의 저열한 수준은 그 바닥을 가늠할 수조차 없다”며 “계엄에 성공해 국민이 수거되길 기대하고 호남에 불이 나길 바라는 더러운 심보로 무슨 정치를 하겠냐. 극우로 가버린 국민의힘에는 이제 희망이 없다”고 말했다.

김병주 최고위원은 “너무 경악스럽다”며 “재난 앞에 대한민국 국회의원은 하나가 되어서 막아야 하는데 ‘호남에는 불 안 나냐’(라고 발언한다)”며 “(목소리의 주인을) 찾아내서 국회의원 자격이 없으니 의원 제명을 시켜야 한다고 본다”고 말했다.

한편 이날 민주당이 공개한 영상 속 음성에는 전날(25일) 국회 본회의에서 ‘경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법’을 표결하는 과정이 담겼다.

당시 우원식 국회의장이 ‘투표를 다 하셨습니까’라고 물었고, 수초 후 여성 의원으로 추정되는 한 인사가 “호남에서는 불 안 나나”라고 외쳤다. 다만 이 발언을 한 인사가 누구인지, 어떤 맥락에서 한 것인지는 확인되지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지