라인프렌즈·포켓몬·마이티즈 등 추석 연휴 맞아 총출동하는 캐릭터들

추석 연휴를 앞두고 유통업계와 문화·레저 업계는 가족 단위 고객을 겨냥한 다양한 캐릭터 콘텐츠를 선보이고 있다.

MZ 세대의 취향을 반영한 팝업스토어부터 온 가족이 함께 즐길 수 있는 놀이공원, 영화관 나들이를 이끌 애니메이션 신작까지 선택의 폭도 넓다.

아이들은 좋아하는 캐릭터를 직접 만나며 즐거움을 느끼고, 부모는 귀여운 캐릭터와 함께 일상의 피로를 덜 수 있다.

라인프렌즈 강남 플래그십 스토어에서 진행 중인 ‘오늘의 귀여움 CLASS 반장은 누구?’

◆강남에서 열리는 캐릭터 팝업스토어 열전

라인프렌즈 강남 플래그십 스토어에서는 26일부터 합동 팝업 ‘오늘의 귀여움 클래스(CLASS) 반장은 누구?’가 열리고 있다.

김바덕, 찌그렁오리, 깜자, 오둥이, 복슬이, 부실감자, GO라니&DA람쥐, 몰티즈, 치즈덕까지 이름만 들어도 웃음을 자아내는 캐릭터들이 한자리에 모였다.

각 캐릭터들이 무해하고, 하찮은 공약을 내세워 반장 선거에 도전한다는 컨셉이다.

방문객은 직접 캐릭터에게 투표할 수 있으며, 당선된 캐릭터의 공약은 다음 팝업스토어 아트워크로 실현된다.

특히 이번 팝업엔 캡슐토이(가챠)가 준비돼 있다.

원하는 캐릭터 굿즈를 뽑는 즐거움은 어린이부터 성인까지 모두가 즐길 수 있는 재미 요소로 작용한다.

참여하는 캐릭터 숫자만큼 문구·봉제·팬시 등 다채로운 제품 라인업도 준비돼 있다.

이번 팝업스토어는 사전 예약과 현장 예약을 동시에 운영한다.

홍대 케이팝스퀘어에서 11일부터 열리는 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 캐릭터 ‘마이티즈(MIGHTEEZ)’ 첫 팝업스토어.

◆홍대선 아이돌 팝업으로 흥행 몰이

홍대 케이팝스퀘어에서는 다음 달 11일부터 글로벌 대세 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 새로운 캐릭터 ‘마이티즈(MIGHTEEZ)’의 첫 팝업스토어가 열린다.

마이티즈는 에이티즈가 IPX(구 라인프렌즈)와 함께 탄생시킨 캐릭터로 IPX의 크리에이티브 역량에 에이티즈 멤버 8명이 직접 고유한 초능력을 더했다.

각 캐릭터가 시간 컨트롤, 순간 이동 등 각기 다른 초능력을 지니며, 무한한 가능성(Mighty)과 에이티즈의 아이덴티티(TEEZ)를 상징한다.

이번 팝업은 특별한 능력치를 가지고 있는 마이티즈 특성과 어울리는 게임 콘셉트로 다양한 체험형 공간이 마련된다.

‘포켓몬 월드 어드벤처 : 고스트 대소동’

◆롯데월드서 만나는 포켓몬 캐릭터들

롯데월드는 실내 공간인 어드벤처와 야외 매직아일랜드를 각각 다른 테마로 꾸며 ‘큐티 호러’와 ‘리얼 호러’를 체험할 수 있는 ‘포켓몬 월드 어드벤처 : 고스트 대소동’을 11월 16일까지 진행한다.

어드벤처 구역은 ‘고스트 타입 포켓몬’이 벌이는 소동을 콘셉트로 꾸며졌으며, 매직아일랜드에서는 거대 좀비와 마리오네트가 등장해 짜릿한 공포를 선사한다.

무엇보다 눈길을 끄는 건 롯데월드 어드벤처 최초로 선보이는 포켓몬 스테이지쇼다. 피카츄를 비롯한 여러 포켓몬이 등장해 신나는 댄스파티를 펼친다. 여기에 곳곳에 마련된 포토존은 가족이 오랜만의 추억의 사진을 남기기에 더없이 좋다.

개비의 매직하우스 극장판

◆추석 연휴 극장가에 출동하는 캐릭터들

추석 연휴를 맞아 가족과 함께 영화관 나들이를 계획해 보는 것도 방법이다.

전 세계 어린이들에게 사랑받아온 ‘개비의 매직하우스’가 첫 극장판 다음 달 3일 개봉한다.

시리즈의 시그니처인 귀여운 냥이 캐릭터들은 물론, 극장판에서 처음 등장하는 신캐릭터가 극의 재미를 더할 예정이다.

더욱이 엔딩크레딧 곡에 그룹 에스파(aespa)가 참여해 눈길을 끈다.

나쁜계집애: 달려라 하니

이어 7일에는 국민 애니메이션 달려라 하니의 첫 극장판 ‘나쁜계집애: 달려라 하니’가 1985년 만화 연재 시작 40주년을 기념해 관객을 찾는다.

달리기 하나로 전국을 제패한 육상 스타 나애리와 천재 달리기 소녀 하니가 고등학생이 돼 다시 펼치는 치열한 경쟁과 성장을 그린 스포츠 드라마다.

라이벌 하니와 나애리의 재회, 레이스계의 신흥 강자 주나비의 등장으로 확장된 세계관과 역동적인 스토리를 예고한다.

