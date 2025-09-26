멸종위기생물도 녹아든 ‘생태계 정상화’…국립공원공단, 먹이사슬 장면 공개

국립공원공단이 무인카메라에 포착된 국내 국립공원 내부의 먹이사슬 장면을 공개했다.

환경부 산하 국립공원공단은 우리나라 국립공원이 균형 잡힌 생태계 먹이사슬을 형성하고 있으며, 이를 입증하는 야생생물 간의 포식 장면 등 치열한 먹이 경쟁이 무인카메라에 포착됐다고 26일 밝혔다.

국립공원공단이 26일 공개한 무인카메라 촬영 자료. 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 담비가 멧토끼를 사냥하고 있다. 국립공원공단 제공

그간 국내 자연생태계는 서식지 파괴 및 남획 등으로 먹이사슬 구조 훼손과 특정 생물의 과밀로 인한 종 다양성 저하 등 문제가 지적됐다. 이에 환경부와 국립공원공단은 먹이사슬 단계별로 중요한 역할을 하는 멸종위기 야생생물의 복원과 서식지 보호 활동으로 자연생태계를 회복을 시도했다. 국립공원공단은 “공단은 훼손지 복원과 같은 서식지 복원∙보호뿐만 아니라, 반달가슴곰, 여우, 산양과 멸종위기식물 같은 여러 야생 동식물의 서식지 내 복원을 수행하고 있다. 복원하는 각각의 동식물은 생산자부터, 1차 소비자, 상위 포식자 등 생태계 단계별로 위치해 건강한 먹이사슬이 형성될 수 있도록 기여하고 있다”고 설명했다.

이번 국립공원공단의 자료에는 멸종위기 동물들이 야생에서 먹이사슬의 한 축을 맡고 있다는 게 드러났다. 이번 발표에서는 여우의 고라니 새끼 사냥 장면(올해 6월 16일 소백산 촬영)이 국내 최초로 공개됐다. 이는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 여우가 야생에서 상위 포식자로서 소형 포유류의 개체 수 조절에 기여하고 있다는 걸 확인케 한다. 여우 외에도 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 수리부엉이의 고슴도치 사냥 장면(2024년 6월 18일 속리산 촬영), 같은 Ⅱ급인 담비의 멧토끼 사냥 장면(올해 2월 18일 소백산 촬영) 등도 카메라에 포착됐다.

국립공원공단이 26일 공개한 무인카메라 촬영 자료. 멸종위기 야생생물Ⅱ급인 수리부엉이가 고슴도치를 사냥하고 있다 . 국립공원공단 제공

먹이사슬 하위 단계에서는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 산양이 진달래를 뜯어 먹으며 생태계 균형에 기여하는 모습(2023년 4월 6일 속리산)과 풀씨 등을 섭취하고 넓은 활동반경으로 씨를 뿌리는 역할(종자산포자)을 하는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 반달가슴곰 활동 장면(2022년 5월 14일 지리산) 등 생물 종별로 각자의 생태적 역할을 하는 모습도 촬영됐다. 이밖에 멸종위기 야생생물 1급인 광릉요강꽃 숲 속 개화 장면(2024년 5월 1일 덕유산) 등 다양한 식물들이 생태계의 기반을 형성하고 있는 모습도 담겼다.

이번 영상들은 서식지 보호 활동과 생물 종 복원사업을 통해 국립공원 일대가 먹이사슬 전 과정이 안정적으로 작동하는 생태계로 회복됐음을 보여준다. 현재 국립공원은 국내 멸종위기 야생생물의 69%(195종/282종)가 서식하는 등 생물 다양성이 풍부한 보호지역에 속한다.

국립공원공단이 26일 공개한 무인카메라 촬영 자료. 멸종위기 야생생물Ⅰ급인 여우가 소백산에서 고라니 새끼를 사냥해 돌아가고 있다. 국립공원공단 제공

국립공원공단은 “일반적으로 고라니, 멧돼지와 같은 야생동물은 농작물에 많은 피해를 주는 종으로 인식된다. 이런 동물로부터 피해예방을 위해 지역주민들이 지속해서 불법엽구를 설치하는 것이 현실”이라며 “불법엽구에 의해 복원하는 여우가 다치거나 폐사하는 일이 지속 발생하고 있다. 여우 개체 수가 증가하면서 고라니 새끼를 사냥하는 등 개체 수 조절에 기여하고 있는 점을 지역사회에 인식시켜 복원사업이 안정적으로 추진되고, 지역주민의 농작물 피해 감소까지 이어지도록 노력할 예정”이라고 밝혔다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “야생생물의 균형 있는 먹이사슬이 확인된 것은 국립공원이 안정적인 자연환경을 유지하고 있다는 것을 의미한다”라며, “앞으로도 멸종위기 야생생물 복원과 서식지 보전을 통해 미래세대가 건강한 자연을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지