5년 연속…롯데칠성음료, ‘한국IR대상’ 우수기업 선정

롯데칠성음료가 26일 서울 여의도 한국거래소에서 개최된 ‘2025 한국IR대상’ 시상식에서 유가증권시장 우수기업에 선정됐다.

롯데칠성음료 CI. 롯데칠성음료 제공

한국IR협의회가 2001년부터 매년 진행하는 한국IR대상은 적극적이고 효율적인 IR 활동과 주주친화경영으로 자본시장 발전에 기여한 IR우수기업을 선정·시상함으로써 국내 상장기업의 IR 활성화를 도모하고 자본시장의 건전한 발전에 기여하기 위한 행사다.

롯데칠성음료는 2021년 유가증권시장 IR 우수기업 수상을 시작으로, 올해까지 5년 연속 IR 우수기업으로 선정됐다.

롯데칠성음료는 △대표이사·전략기획부문장·재경부문장 등 경영진의 적극적 IR활동 △주주가치 제고를 위한 ‘기업가치 제고 계획’ 공시 △해외 투자자 대상 현지 NDR(Non-Deal Roadshow), 영문 공시 확대 등으로 국내외 투자자 간 정보 불균형 해소에 힘쓴 점 △경영진이 주식시장의 피드백을 지속적으로 파악하고 검토할 수 있는 내부 체계를 구축해 기업과 주식시장 간 양방향 소통을 위해 노력한 점 등 다양한 활동에 대해 높은 평가를 받았다.

또 자본시장 선진화의 일환으로 올해부터 배당기준일을 주주총회 이후로 변경해 배당 예측 가능성을 높였다. 투자자가 기말 배당금이 확정된 이후 주식매매에 대한 의사결정을 할 수 있게 글로벌 기준에 맞는 배당정책을 도입한 것이다.

롯데칠성음료 관계자는 “앞으로도 투자자와의 적극적인 소통, 배당 확대, IR 시스템 고도화 등 주주친화적 IR 활동이 이루어지도록 노력하겠다”며 “국내외 투자자가 신뢰할 수 있는 소통으로 IR 활성화와 자본시장 발전에 기여해 나갈 것”이라고 말했다.

