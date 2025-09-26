멕시코, 11년 전 학생 43명 실종 진실규명 시위 격화…군부대 습격당해

멕시코에서 11년 전 대학생 43명 실종 사건과 관련해 국가기관 책임자 처벌을 요구하는 대규모 시위가 열려 멕시코 군부대가 습격받았다.

25일(현지시간) 멕시코시티 통합관제센터와 멕시코 치안 당국 엑스(X·옛 트위터) 등에 따르면 이날 멕시코시티에 있는 멕시코 국방부 청사 바로 옆에 붙어있는 멕시코 1A 군부대 앞에서는 2014년 아요치나파 사건의 엄정한 수사를 촉구하는 시위대가 오전 11시부터 집회를 열었다.

사진=AFP연합뉴스

시위대는 ‘이괄라의 밤’이라고도 부르는 11년 전 사건과 관련해 “지연된 정의는 정의가 아니다”, “사건 책임자 처벌을 차일피일 미룬다”는 등 구호를 외쳤다.

시위대는 군부대 주변 외벽에 여러 가지 색깔의 그래피티(낙서)를 했고, 점차 분위기가 격양되자 복면을 쓴 한 시위자는 화물차를 후진으로 몰고 1A 군사 캠프로 돌진해 정문을 들이받았다. 이어 시위대는 화물차에 불을 지르기도 했다고 멕시코주 안보부는 전했다.

화재는 곧바로 진화됐으며, 부상자는 없는 것으로 알려졌다.

소셜미디어(SNS)에는 시위대가 부대 안으로 인화성 물질을 집어 던지는 모습을 담은 동영상도 올라왔다.

사진=AFP연합뉴스

앞서 2014년 9월26일 저녁 게레로주(州) 아요치나파 교육대학 학생들은 멕시코시티에서 열릴 집회 참석차 버스로 이동 중 이괄라에서 경찰 총격을 받아 학생과 행인 등 6명이 현장에서 숨졌다.

또 사망자 외에 43명은 실종됐는데, 대부분 숨진 것으로 알려져 있다. 실제 몇몇 실종자는 유골로 발견되기도 했다.

사건을 수사한 당시 멕시코 검찰은 지역 마약 카르텔인 ‘게레로스 우니도스’와 결탁한 일부 지역 경찰관이 학생을 납치해 경쟁 조직의 조직원으로 둔갑시킨 뒤 카르텔에 넘겼고, 카르텔이 학생들을 살해한 후 시신을 불태웠다고 밝혔다.

당시 엔리케 페냐 니에토 정부는 이를 ‘역사적 진실’이라고 표현했다. 하지만 2018년 출범한 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 정부는 이 사건을 처음부터 재조사한 뒤 “정부, 군, 검찰, 경찰 등이 개입해 진실을 철저히 은폐했다”며“정부와 군 등은 실종자 행방을 알고 있었거나 알 수 있었음에도 이를 숨겼다”며 기존 발표를 뒤집었다.

그럼에도 사법부 판단을 기준으로 한 사건 관련자들의 기록 공개 거부 및 위법한 증거 수집 등을 이유로 한 무죄 선고 등으로 내부 갈등이 심해지고 있다.

현지 매체 레포르마는 “클라우디아 셰인바움 대통령이 이 사건 해결 의지를 보이지 않는 것도 실종자 가족들의 비판 지점 중 하나”라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지