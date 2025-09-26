[속보] 이 대통령 ’잘하고 있다‘ 55%…‘잘못하고 있다’ 34% [갤럽]

이재명 대통령. 사진=대통령실사진기자단

이재명 대통령의 지지율이 55%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 55%가 '잘하고 있다'고 답했다. 이는 지난주보다 5%포인트(p) 하락한 수치다.

'잘못하고 있다'는 부정 평가는 34%로 전주보다 3%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 '외교'가 20%로 가장 높은 비중을 차지했다. '경제·민생'(15%), '소통'(9%),'전반적으로 잘한다'(8%) 등의 응답이 뒤를 이었다.

부정 평가 이유 역시 '외교(14%)'를 가장 많이 꼽았다. 이어 '독재·독단'(11%), '과도한 복지·민생지원금'(9%), '경제·민생'·'전반적으로 잘못한다'(각 7%) 순으로 나타났다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 47.9%, 응답률은 11.4%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

