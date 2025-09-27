자상한 아빠였던 50대 가장, 장기기증으로 2명에 새 삶 주고 하늘로

자상한 아빠이자 성실한 남편이던 50대 가장이 장기기증으로 2명에게 새 삶을 주고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 5월 16일 아주대학교병원에서 이근정(56)씨가 뇌사 상태에서 2명에게 좌우 신장을 각각 기증했다고 26일 밝혔다.

이씨는 지난 5월 14일 퇴근 후 자택에서 쉬던 중 두통을 호소하며 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

그의 가족은 어려운 사람을 보면 늘 먼저 나서서 도움을 주던 이씨가 삶의 마지막에도 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음에 장기기증을 결심했다.

이씨는 맡은 일에 책임감이 강하고 도덕성이 높아 주변에 힘든 사람을 보면 자신이 손해를 보더라도 먼저 손을 내밀었고, 집에서는 가족을 늘 최우선으로 생각하는 자상한 아빠이자 성실한 남편이었다고 가족들은 밝혔다.

이씨의 아내 장혜임씨는 "한 번만 꿈에서라도 나와서 '나중에 다시 만나자'라고 말해주면 소원이 없겠어. 하늘에서 편히 잘 쉬고, 사랑하고 또 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.

