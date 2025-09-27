전기차 충전 오류 상시 해결…세계 최초 KERI ‘GiOTEC’ 개소

한국전기연구원(KERI)이 ‘글로벌 상호운용성 시험 센터(GiOTEC)’를 세계 최초로 개소했다.

26일 KERI에 따르면 이 센터는 전기차와 충전기 사이에 발생하는 호환성 문제를 발 빠르게 해결하고, 관련 기업들의 성장을 지원하기 위해 설립됐다.

KERI GiOTEC 개소식에 참석한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. KERI 제공

GiOTEC 개소식은 관계 기관·기업 주요 관계자 100여명이 참석한 가운데 이달 25일 KERI 안산분원에서 열렸다.

상호운용성은 전기차와 충전기 간 충전 호환성을 뜻한다.

전기차와 충전기 사이에는 일종의 연결 장치이자 물리적 연결이라고 할 수 있는 ‘커플러’가 있지만, 눈에 보이지 않는 표준에서 정의한 충전 절차 및 통신 프로토콜인 ‘시퀀스’도 존재한다.

커플러는 국가기술표준원에서 콤보1로 권고 후 호환성을 확보하고 있지만, 시퀀스는 표준이 제정됐는데도 오류가 빈번하게 발생하고 있다.

그 이유는 국내외 다수의 완성차 대기업과 다양한 충전기 기업들이 인프라 구축에 참여하고 있어서 제조사별 표준 해석에 차이가 발생하기 때문이다.

여기에 더해 향후 PnC(전기차 내 인증서를 통한 충전 과금 결재), V2G(양방향 충전 기술) 등 각종 신기술이 적용될 경우, 기술적 복잡도 증가로 인해 충전 오류 발생 빈도가 더욱더 늘어날 수도 있다.

이를 해결하기 위해 KERI가 전기차와 충전기를 교차 검증하는 국제 테스티벌을 수년간 이벤트성으로 개최해왔다.

상호운용성을 실시간으로 점검하고 개선 방안을 빠르게 협의할 수 있는 소통의 장에 대한 요구가 커지면서다.

이런 수요에 맞춰 KERI는 다양한 전기차 및 충전기 제조사들을 연결해 주는 플랫폼인 ‘GiOTEC’ 구축을 추진해왔다.

지난해에는 현대차·기아, 벤츠 코리아, BMW 코리아 등 전기차 업계 대표 기업, 다수 충전기 제조사 업체들과 시험장 구축 및 시험 기준 확립을 위한 업무 협약을 연이어 체결하며 단계를 밟아 갔다.

이후 시험 센터와 함께할 회원사를 꾸준히 확보해 나가면서 사전 준비를 마친 뒤 GiOTEC의 개소까지 이어진 것이다.

상시 시험이 가능한 GiOTEC 탄생을 통해 이해관계자가 상호운용성 확보라는 공동의 목적으로 활동할 수 있는 구심점이 마련될 것으로 기대하고 있다.

어느 기업이나 GiOTEC 운영위원회가 설정한 기술 기준을 통과하면 센터의 회원이 돼 본인들의 전기차 혹은 충전기를 추가 비용 없이 장기간(6개월~1년) 시험장에 상시 배치할 수 있다. 이러한 방식으로 센터에 들어온 타 제조사의 전기차 혹은 충전기와 자유롭게 상호운용성 시험을 시행하고, 개선 방안 협의가 가능하다.

비회원도 별도의 신청 절차를 거쳐 3~5일간 제품을 가져와 시험할 기회가 있다.

참여 기업 리스트와 활동은 투명하게 공개되고, 제조사의 동의를 기반으로 시험 결과물(호환성 해결 방안 등)도 다른 회원사에게 공유된다.

여러 분석 데이터가 쌓이면 제품의 품질 개선을 도모할 수 있고, 국제표준을 선도하는 기반이 마련된다.

특히 KERI는 전력기기에 대한 국제공인 시험인증 기관으로, 제3자 관점에서 시험 결과의 객관성과 공정성을 보증, 기업들의 신뢰를 받을 것으로 보고 있다.

또 KERI는 글로벌 유명 300개 이상 기업을 멤버로 보유한 ‘국제전기차충전기술협의체)’가 지정한 ‘제1호 전기차 글로벌 상호운용 적합성 평가기관’이기도 해 시험 결과의 국제 통용성도 확보된다.

김남균 KERI 원장은 “전기차와 충전기는 하나의 시스템으로 동작하는 관계인만큼, 상호 호환이 필수이고, 향후 충전 신기술도 도입되기 때문에 관련 표준을 확보한 국가나 기업이 전기차 시장의 주도권을 가질 것”이라며 “GiOTEC은 국내 기업에게 빠르고 정확한 시험을 제공해 제품의 품질을 높이고, 수출 경쟁력 향상에도 큰 도움을 줄 것”이라고 말했다.

