트럼프 “10월 1일부터 외국산 의약품 100% 관세”

도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 1일부터 외국산 의약품에 100% 관세를 부과할 것이라고 밝혔다. 또 같은 날부터 대형 트럭에는 25%의 관세를 부과하고, 가구와 주방·욕실 제품에도 50% 관세를 부과하겠다고 언급했다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 잇따라 글을 올려 이같이 밝혔다. 의약품과 관련해 그는 “2025년 10월 1일부터 미국 내에서 제약 생산 공장을 건설 중이 아닌 한 모든 브랜드 및 특허 등록 제약 제품에 대해 100% 관세를 부과할 것”이라며 “(공장 건설) 공사가 이미 시작된 경우에는 이들 제약 제품에 관세가 부과되지 않는다”고 말했다.

앞서 외국산 트럭에는 같은 날부터 25% 관세가 부과된다며 “우리의 위대한 대형트럭 제조사들을 불공정한 외부 경쟁으로터 지키기 위해”라고 주장했다. 그는 “피터빌트, 켄워스, 프라이트라이너, 맥 트럭스, 다른 업체들 등 우리의 위대한 대형트럭 제조회사들은 외부 방해의 맹공으로부터 보호받게 될 것”이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 또 “여러가지 이유로 우리의 트럭 운전사들이 재정적으로 건실하고 강건할 필요가 있지만, 다른 무엇보다 국가 안보 목적으로 필요하다”고 덧붙였다. 이러한 대형트럭 관세 부과는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 관세 부과 등 적절한 조치를 통해 대통령에게 수입을 제한할 권한을 부여한 무역확장법 232조를 근거로 시행되는 것으로 보인다. 앞서 미국 상무부는 지난 4월 23일 이 법 조항에 따라 중·대형 트럭과 부품의 수입 물량과 상황을 조사하고 있다고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 “2025년 10월 1일부터 모든 주방 캐비닛, 욕실 세면대, 관련 제품에 대해 50% 관세를 부과할 것”이라며 “모든 가구(소파 등)에 대해서는 30% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다. 그는 “이는 외국으로부터 이러한 제품들이 대규모로 ‘범람(flooding)’하는 불공정한 관행 때문이며, 국가 안보 및 기타 이유로 우리의 제조업을 보호해야 한다”고 주장했다. 미국으로 수입되는 가구, 공산품들은 주로 베트남, 중국, 멕시코 등에서 들어온다.

한편 미국의사협회(AMA)를 비롯해 미국 내 53개 주요 의학 학회는 이날 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 공개서한을 보내 외국인 의사, 전공의, 전임의들은 미국 내 의료인력 유지에 필수적이라며 이들을 H-1B 비자 신청 수수료 10만달러(약 1억4000만원) 부과 대상에서 제외해달라고 요구했다. 이들 단체는 서한에서 미국에서 활동하는 의사 약 4명 중 1명은 해외 의대 졸업생이라며 이들이 의료 공백을 메우는 데 오랫동안 중요한 역할을 해왔다고 강조했다.

