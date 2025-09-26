산불로 나라가 타던 날…소방서장은 막걸리 산행

불길과 사투를 벌이는 소방대원들의 모습. 전국이 비상대기 상태였던 그날, 일부 지휘관의 음주 행태와는 대조적이다. 뉴시스

전북의 한 소방서장이 대형 산불로 전국이 충격에 빠져 있던 시기에 부하 직원들과 ‘음주 산행’을 했다는 의혹이 드러났다.

최근 감사원에 접수된 진정서에 따르면, A 소방서장은 지난 4월 17일 평일 근무 시간에 부하 직원들을 데리고 산행에 나섰다. 산행 중 막걸리를 따르고 과자를 안주 삼아 술을 마시는 장면이 사진으로 확인됐다. 당시 전국은 ‘괴물 산불’로 불린 영남권 산불 피해로 애도 분위기 속에 있었고, 27명이 목숨을 잃었으며 10만㏊가 넘는 산림이 잿더미로 변한 때였다.

논란은 이뿐이 아니다. 국가소방동원령이 발령돼 전국 소방 인력이 비상대기에 들어갔던 지난 3월 25일에도 A 서장은 근무를 마친 뒤 직원들과 술자리를 가졌다는 의혹을 받고 있다. 소방의 총책임자 위치에 있는 인물이 국가적 재난 상황에서조차 술판을 벌였다는 점에서 직무 태만 논란은 피하기 어려워 보인다.

뒤늦게 사태를 파악한 전북소방본부는 감사원에 해당 사실을 보고했으며 “A 서장이 기초 사실관계를 대체로 인정했다”며 감사 결과에 따라 징계에 착수하겠다는 입장을 밝혔다.

그러나 정작 당사자인 A 서장은 “비밀 유지 서약으로 말할 수 없다”며 책임을 회피하면서도 “사실과 다른 부분이 있다”며 애매한 태도를 보였다. 전국이 불길과 싸우던 시간에 ‘음주 산행’을 즐긴 그의 행태가 소방 공직자의 도덕성과 책임의식을 송두리째 흔들고 있다는 비판이 거세지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지