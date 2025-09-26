에콰도르서 사흘만에 또 교도소폭동 "17명 사망에 시신훼손도"

[에스메랄다스 AFP=연합뉴스. 재판매 및 DB 금지]

남미 에콰도르에서 사흘 만에 다시 발생한 교도소 유혈 폭동으로 17명의 수감자가 숨졌다.



에콰도르 검찰은 25일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 새벽 일어난 것으로 추정되는 교도소 내 무력 충돌로 17명의 남성이 사망했다"며, 관련 수사를 진행 중이라고 밝혔다.



엘우니베르살을 비롯한 현지 언론을 보면 이날 사건은 북부 해안 도시인 에스메랄다스 교도소에서 벌어졌다.



교정시설 내부에서는 무기류들이 발견됐으며, 17구의 시신도 확인된 것으로 나타났다.



일부 시신은 참수되는 등 훼손된 상태였다고 일간 엘우니베르살은 경찰 등을 인용해 보도했다.



마을 주민들은 "오전 3시 전후부터 폭음이 들려 불꽃놀이를 하는 줄 알았다"며 "소란은 30분 이상 지속됐다"고 말했다고 TV에쿠아비사는 전했다.



앞서 지난 22일에는 남서부 마찰라에 있는 교도소에서 수류탄까지 동원된 수감자 간 폭동으로 교도관 1명을 포함해 14명이 숨졌다.



세계 최대 코카인 공급국인 콜롬비아와 페루 사이에 있는 에콰도르는 최근 몇 년 새 마약 밀매 갱단 간 세력 다툼의 장으로 변모했다.



AFP통신은 에콰도르 정부 자료를 인용, 전 세계에서 유통되는 코카인의 70% 이상이 에콰도르 항구를 거쳐 간다고 보도했다.



이 과정에서 교도소 내 갱단 간 분쟁도 격화되는 양상이다.



이는 서로 다른 갱단 조직원들 간 충돌에 따른 것으로, 총기와 마체테(날이 넓고 긴 칼), 수류탄까지 동원된다.



지난해 1월에는 이날 사건 발생지와 동일한 교도소에서 2명이 숨지고 48명이 탈옥한 바 있다.



에콰도르 교도소에서 벌어진 최악의 참극은 2021년 9월 28일 과야킬에서 보고됐다. 당시 하루에만 110여명이 숨졌다.



2023년 11월부터 집권 중인 다니엘 노보아(37) 대통령은 군과 경찰의 권한을 대폭 강화하고 개헌을 통한 미군 기지 설치를 추진하는 등 치안 안정화에 안간힘을 쓰고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지