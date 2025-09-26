"연명치료도 거부…전유성답게 떠나셨다"

25일 76세를 일기로 별세한 '개그계의 대부' 코미디언 전유성을 추모하는 행렬이 연예계 각계각층에서 이어지고 있다.

전유성의 제자로 알려진 코미디언 김대범은 같은 날 소셜 미디어에 "저의 스승이신 개그계의 대부 전유성 선생님께서 하늘의 별이 되셨다"고 애도했다.

전유성(왼쪽), 김대범. 인스타그램 캡처

"불과 오늘 낮에 건강회복을 바라는 마음을 표현했었는데 어찌 이럴수가 있을까"라며 안타까워했다.

그러면서 "받아들일 준비가 아직은 안 됐으며, 너무 빠른 것 같아 믿을 수 없다. 항상 개그맨의 유쾌한 삶을 보여주셨고 나이를 떠나 항상 젊은 감각의 신선한 개그를 하셔서 감탄하며 배울 수 있었다"고 기억했다.

이어 "스승님처럼 나이를 먹어가고 싶었기에 그럴 수 있게 노력하겠다. 스승님의 성함처럼 하늘에서 유성으로 계속 빛나며 여행하시길 바란다"고 덧붙였다.

전유성과 절친한 가수 남궁옥분도 소셜 미디어에 "전유성! 유성처럼 별이 되다! 1949년 이 땅에 오신 뒤 수많은 업적을 남긴 채 떠나셨다"라며 고인을 추모했다.

지난달 28일 전유성 딸이 운영하는 카페에서 만난 뒤 이렇게 빨리 떠날 줄 몰랐다는 남궁옥분은 "어제 전대 병원 응급 상황에서도 '근력운동' 하시라는 카톡에 밤 9시4분에 '응'이라는 답을 주신 뒤 하루 만인 오늘 밤 9시5분에 가셨다"고 안타까워했다.

그러면서 "연명치료도 거부하시고 따님 제비와 얘기도 많이 나누시고 전유성답게 떠나셨다"라고 존경심을 표했다.

이어 "멋진 분이 떠나심에 허망한 마음이다. 지금 아산병원으로 오시는 중이다. 멋지게 살다 가신 다시 이런 영웅은 없을~ 전유성 오빠의 명복을 빈다"라며 고인을 애도했다.

전유성과 1970년 명동 YWCA 내 포크송의 산실 '청개구리의 집' 첫 무대를 본 사이라며 전유성을 특기한 가수 양희은은 소셜 미디어에 "잘 가요 유성형! 안녕히 가세요. 55년을 지켜본 사이. 며칠 전 가서 뵐 때만 해도 마지막이 될 줄 몰랐어. 회복되면 제일 먼저 @이만총총31 와 본다고 약속했잖아?"라며 추모했다.

고인은 팬데믹 당시 코로나19를 겪은 데 이어 지난해 급성 폐렴, 부정맥 등으로 건강이 악화됐다. 몇 년 동안 체중이 16㎏이 빠질 정도로 어려운 시기를 보내왔다.

전유성은 지난 7월 초 폐기흉 관련 시술을 받았다. 이후 호흡 곤란 증상 등이 계속됐다. 지난달 6일 부산국제코미디페스티벌 부대행사 참석을 취소했다. 이후 전북 전주 전북대 병원에서 치료를 받아 오다, 눈을 감았다. 죽음 직전 위중한 때에도 병문안을 온 김학래 대한민국방송코미디언협회장에게 농담하는 등 끝까지 천생 개그맨이었다.

1993년 가수 진미령과 결혼해 2011년 이혼했다. 유족으로는 딸 제비 씨가 있다. 빈소는 서울아산병원에 차려진다. 장례는 희극인장이다. KBS 일대에서 노제도 치른다.

