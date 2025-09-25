李대통령, 뉴욕 월가서 타종 행사…한국 증시 투자 확대 요청도

유엔총회 참석을 위해 방미 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 뉴욕증권거래소를 찾아 한국에 대한 투자를 당부하는 한국 투자설명회(IR)인 ‘대한민국 투자 서밋’ 행사에 참석했다.

이재명(왼쪽 세번째) 대통령이 25일(현지 시간) 미국 뉴욕 증권거래소를 방문해 개장 벨을 타종한 뒤 인사하고 있다. 왼쪽부터 김남준 대통령실 제1부속실장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이 대통령, 이억원 금융위원장, 김용범 정책실장, 린 마틴 뉴욕 증권거래소 회장. 뉴시스

이번 행사는 뉴욕거래소 초청으로 마련됐다. 이 대통령은 월가에서 가장 오래된 증권거래소인 뉴욕거래소에서 새 정부의 경제정책 방향을 설명하는 것이 의미가 있다고 판단해 초청을 수락했다. 월가 금융권의 유력 인사들을 상대로 이재명정부의 ‘코스피 5000 시대’ 비전을 알리고, 이를 통해 한국에 대한 적극적인 투자를 견인하기 위한 행보이기도 하다.

과거에도 1998년 김대중 전 대통령, 2003년 노무현 전 대통령, 2008년 이명박 전 대통령 등이 뉴욕거래소를 방문한 바 있다. 다만 한국 정상이 이곳에서 투자설명회를 연 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 주식시장 개장 시간인 이날 오전 9시30분 거래소에 마련된 종을 직접 울리는 ‘링 더 벨’ 타종 행사를 했다. 이 대통령이 종을 울리자 행사장에서 박수가 쏟아졌고 타종을 마친 이 대통령은 손을 흔들며 화답했다.

이 대통령은 타종에 앞서 린 마틴 회장을 비롯한 거래소 임원진과 환담을 하면서 새 정부의 자본시장 발전 및 혁신 노력을 소개하기도 했다.

