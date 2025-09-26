출근길에 응급 환자 발견한 소방관…심폐소생술로 생명 살렸다

출근 중이던 부산 소방관이 길거리에서 쓰러진 시민을 발견하고 신속히 심폐소생술(CPR)을 실시해 목숨을 구했다.

심폐소생술 하는 이헌희 소방관. 부산소방재난본부 제공

25일 부산 사상소방서에 따르면 지난 19일 A(69)씨가 길을 걷던 중 갑자기 쓰러졌다. 당시 지나가던 행인이 119에 신고 한 뒤 심폐소생술(CPR)을 실시하고 있었다. 당시 출근 중 이를 목격한 이헌희 소방관이 즉시 달려가 A씨의 상태를 확인했다.

A씨는 처음에는 의식이 있었지만 곧 맥박이 뛰지 않자 이 소방관은 심정지로 판단하고 심폐소생술을 실시했다. 이후 현장에 도착한 구급대원이 심장충격기를 사용했고 A씨는 의식과 호흡, 맥박 등을 회복한 뒤 인근 병원으로 이송됐다.

2004년 구급대원으로 임용된 이 소방관은 1급 응급구조사 자격을 보유하고 있다. 이 소방관은 “환자가 의식을 회복해 정말 다행”이라며 “심정지 환자는 언제 어디서든 발생할 수 있으니 시민분들도 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법을 꼭 익혀두길 바란다”고 말했다.

