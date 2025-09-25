“장관 나와” 고용노동부서 인화물질 뿌린 50대 체포…방호 뚫린 세종청사

정부세종청사 내 고용노동부를 찾아가 인화물질을 뿌리고 불을 지르려 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

25일 세종남부경찰서에 따르면 이날 오후 6시 25분쯤 정부세종청사 고용노동부 6층에서 인화물질을 들고 침입해 불을 붙이려 한 A(50)씨를 특수공무집행방해 혐의로 현행범 체포했다.

고용노동부 청사 전경. 연합뉴스

A씨는 인화물질을 뿌리고 불을 붙이려 했으나, 고용노동부 청사 직원들이 제지해 화재로 이어지지는 않았다. 인명피해도 없는 것으로 확인됐다.

그는 이날 인화물질을 넣은 페트병을 담은 가방을 들고 담을 넘어 고용노동부 청사로 들어간 뒤 현관에 설치된 유리문을 뛰어넘어 건물 내부로 진입했다. 이어 별도의 제지 없이 곧장 6층으로 올라간 뒤 “고용노동부 장관 나오라”며 난동을 부렸다.

A씨가 건물 내부로 들어갈 때 청사경찰은 자리를 비웠던 것으로 알려졌다.

경찰조사에서 A씨는 수년간 제기했던 산재 인정 관련 민원을 넣었음에도 처리되지 않은데 불만을 품고 이날 고용노동부로 갔다고 진술했다.

경찰 관계자는 “A씨가 방화하려 한 이유와 침입 경로 등 정확한 경위를 A씨와 고용노동부 관계자를 대상으로 조사하고 있다”고 말했다.

