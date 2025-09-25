틱톡 따라잡기 통했나? “잘나가네~”…인스타 MAU 30억 돌파

페이스북 모회사 메타플랫폼에서 운영하는 인스타그램의 월간활성이용자수(MAU)가 30억명을 넘어섰다. 미국과 중국이 최근 틱톡의 미국 내 사업권 인수·인계 방식에 합의하면서 두 플랫폼 간 경쟁은 한층 치열해질 전망이다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 24일(현지시간) 자신의 인스타그램 계정에 올린 글에서 “우리는 정말 놀라운 커뮤니티를 만들었다”며 MAU 30억명을 돌파했다고 밝혔다.

이는 메타가 2012년 10억달러에 인스타그램을 인수한지 13년 만이다. 인스타그램은 2022년 10월 MAU 20억명을 기록했다. 메타가 보유한 또 다른 플랫폼인 페이스북과 왓츠앱 역시 MAU 30억명을 넘어선 상태다.

인스타그램의 MAU 30억명 돌파는 틱톡과의 경쟁이 격렬하게 펼쳐지는 상황에서 성장 가능성을 확인한 것으로도 볼 수 있다. 틱톡은 이용자가 전 세계에서 10억명, 미국 내에서만 1억명대 후반에 이를 정도로 영향력이 막대하다. 특히 미국 청소년들을 중심으로 틱톡의 인기가 높은 것으로 알려졌다. 이에 인스타그램은 ‘릴스’를 도입하고 정사각형 모양 피드를 버리는 등 틱톡에 대항하고자 각종 업데이트를 진행하기도 했다.

저커버그는 “앞으로도 창작자와 이용자가 더 많은 기회를 가질 수 있도록 투자하겠다”라며 플랫폼 확장 의지를 내비쳤다. 다만 틱톡의 미국 사업권 매각 문제가 합의점을 찾았다는 소식이 전해지고 미국 연방거래위원회(FTC)가 메타에 반독점 소송을 제기하면서 인스타그램의 미래는 불투명하다는 지적도 나온다.

앞서 FTC는 2020년 메타의 인스타그램, 왓츠앱 인수가 시장 경쟁을 저해하는 불법적인 독점 행위라며 소송을 제기한 바 있다. 현재 재판이 진행 중이며 결과에 따라 최악의 경우 메타가 인스타그램과 왓츠앱을 매각해야 할 가능성이 제기된다.

반면 틱톡은 미국에서 사업을 계속해서 진행하기 위해 길을 찾고 있다. 로이터통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 25일틱톡의 미국 사업권 매각 합의와 관련한 행정명령에 서명할 예정이라고 보도했다. 백악관은 지난 22일 미국인 투자자와 이사진이 다수를 차지하는 합작법인이 틱톡의 미국 내 사업을 맡게 될 것이라고 발표한 바 있다. 틱톡 측은 이번 보도와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.

