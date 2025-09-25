포스코, 영일만산단에 산업가스공장 준공, 이차전지 기업에 공급

포스코는 25일 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만4산업단지 이차전지 특화단지에서 산업용 가스 생산설비를 준공해 상업 생산에 들어갔다고 밝혔다.
포스코가 제철소 외부에 산업가스 생산설비를 지은 것은 이번이 처음이다.
포스코는 2023년 12월부터 약 1만6500여㎡ 부지에 1000억원을 들여 산소공장과 저장설비, 공기분리장치 등을 구축했다.
이번에 준공한 산업용가스 생산설비는 시간당 1만5000노멀세제곱미터(N㎥)의 산소를 생산할 수 있다.
이곳에서 생산된 산소는 배관을 통해 이차전지 특화단지 내 입주한 포스코퓨처엠, 에코프로AP 등에 공급된다.
포스코는 2021년 산업가스사업실을 신설한 뒤 2023년 산업가스사업부로 조직을 확대 개편해 사업 전문성을 강화해 왔다.
앞으로 철강을 비롯 이차전지, 반도체, 조선, 화학, 자동차 등 다양한 산업체에 산업가스를 공급할 계획이다.
신성원 포스코 경영기획본부장은 "이 공장은 여러 협력사 및 고객사의 신뢰와 협력의 결실"이라며 "안전을 최우선 가치로 삼아 모두가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
