[새로 나온 책] 한 줄의 반짝임 외

한 줄의 반짝임(정이숙, 바틀비, 1만6800원)=일상 속 글쓰기의 힌트를 TV나 지하철 광고판, SNS 게시물에서 찾는다. 30년 넘게 카피라이터로 살아온 저자는 광고 카피를 ‘공짜 글쓰기 교과서’라 부른다. 사람을 유혹하는 기술부터 고정관념을 비트는 재치, 단어 몇 개로 웃기거나 겨우 한두 줄로 눈물을 핑 돌게 하는 표현과 문장이 카피 안에 들어 있기 때문이다. 글의 주된 소재를 선택하는 데서 시작해 맞춤법과 수사법, 독자의 마음을 여는 반전의 기술, 꼭 써야 하는 글을 쉽게 해결하는 실전 연습을 거쳐 실수하지 않는 방법과 매일의 훈련법까지 다룬 종합 글쓰기 안내서다.

제주미각(고지영·김규태·김민경·김서영 외, 문학동네, 1만7300원)=제주는 화산회토로 이뤄진 척박한 땅이어서 먹거리가 풍족하지 못했고 그런 어려움을 극복하려는 과정에서 육지와는 다른 음식문화가 발달했다. 제주 전통음식 453종 가운데 78종이 국물 요리인데 이 역시 제주의 환경과 관계가 있다. 제주가 고향이거나 제주에 오래 산 연구자들이 제주 향토음식에 관한 역사와 문화를 소개한다. 옥돔구이, 갈칫국, 자리물회, 멸치젓, 돔베고기, 말 육회, 흑우구이, 꿩 샤부샤부, 몸국 등 21가지 제주 음식의 유래, 맛, 특징, 조리법을 흥미롭게 다룬다.

나쁜 유전자(정우현, 이른비, 2만2000원)=이른바 ‘유전자 결정론’이 지배하는 사회다. 사람들은 특정 유전자가 인간의 외모와 건강, 성향과 환경, 인지작용과 행동방식, 심지어 운명까지 직접 결정한다고 믿고 싶어 한다. 저자는 역사의 중요한 변곡점마다 이러한 오해를 빚어온 대표적인 ‘문제적’ 유전자를 다룬다. 저자는 유전자가 마치 의도를 가지고 행동하는 듯한 불온함이 담겨 있다며, 무심코 믿어온 ‘유전자 결정론’이라는 견고한 신화를 단호하게 해체한다.

지극히 사적인 영국(피터빈트, 틈새책방, 2만원)=2008년부터 한국에 정착해 살아온 저자의 영국 이야기다. 흔히 알고 있는 ‘젠틀맨의 나라’가 아닌 보통 사람들의 영국을 보여 준다. “Keep Calm and Carry On(침착하게, 일상을 이어가라)”으로 상징되는 정서는, 겉으로는 모순처럼 보이는 관습과 질서가 사실상 사회를 지탱하는 힘임을 드러낸다. 저자는 영국인으로 인정받는 데 가장 중요한 조건은 인종, 종교, 계층, 재산이 아니라 영국인으로서의 매너라고 말한다. 공동체의 일원으로서 지켜야 할 규범을 받아들이는 것이 곧 영국인의 자격이라는 것. 이는 다민족·다문화 사회로 향하는 한국이 ‘한국다움’을 고민할 때 참고할 만한 시사점이 된다.

러닝맨(스티븐 킹, 최세진 옮김, 황금가지, 1만7000원)=‘스릴러의 거장’ 스티븐 킹이 1982년 펴낸 장편소설이다. 목숨을 건 생존게임을 박진감 넘치게 묘사했다. 빈부 격차가 극심해지고 심각한 환경오염이 사람들의 목숨을 위협하는 가까운 미래, 28살 벤저민 리처즈는 상사와 다투고 회사를 그만둔 뒤 제대로 된 일자리를 구하지 못하게 된다. 중병에 걸린 딸의 약값마저 대지 못하게 된 리처즈는 돈을 건 TV 게임쇼 ‘러닝 맨’에 출연하기로 결심하고 테스트를 거쳐 참가자로 발탁된다. ‘러닝 맨’은 참가자가 추격자들의 감시를 피해 30일 동안 생존하면 10억달러를 받는 게임이다. 돈을 위해 목숨을 건 게임을 오락거리로 소비하는 대중의 모습이 씁쓸함을 자아낸다. 최근 원작을 기반으로 한 리메이크작 ‘더 러닝 맨’도 제작돼 후반작업을 거쳐 올해 11월 개봉할 예정이다.

이토록 아름다운 뇌(래리 W. 스완슨·에릭 A. 뉴먼 등, 정지인 옮김, 아몬드, 4만7000원)=‘현대 신경과학의 아버지’로 불리는 산티아고 라몬 이 카할은 섬세한 ‘관찰자’로서 뇌를 집요하게 탐구해 오늘날 우리가 알고 있는 뇌 구조 그대로를 손수 그림으로 남겼다. 1906년 노벨위원회는 그의 연구 성과를 기려 ‘노벨 생리학의학상’을 수여했다. 1997년에는 그가 남긴 그림과 기록이 ‘유네스코 세계기록유산’에 선정되기도 했다. 라몬 이 카할이 그린 가장 대표적인 그림인 ‘대뇌피질의 피라미드뉴런’부터 지금까지 단 한 번도 공개되지 않은 희귀본 도해 등 80여점의 그림이 실려 있다. 우리 몸이 품고 있는 1.4㎏의 우주를 누구보다 먼저 탐사하고, 끝없이 펼쳐진 신경계의 숲을 앞서 거닐어본 선구자가 남긴 아름다운 유산을 소개하고 있다.

