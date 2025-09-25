“작가의 길, 정년 없어… 계속 쓸 것”

“작가의 길은 정년이 없는 인생길이기 때문에 앞으로도 계속 써야겠습니다. 그러니까 작가는 죽지 않고 그저 서서히 사라질 뿐이라고 말할 수 있겠습니다.”



제주 4·3을 정면으로 다룬 대하소설 ‘제주도우다’로 제9회 이호철통일로문학상을 수상한 현기영(84) 작가는 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 기자회견에서 “늙어서도 계속 글을 쓰는 제 모습을 심사위원님들이 기특하게 보신 것 같다”고 이 같은 소감을 밝혔다.

대하소설 ‘제주도우다’로 제9회 이호철통일로문학상을 수상한 현기영 작가(왼쪽)가 25일 서울 중구 프레스센터에서 기자간담회를 마친 뒤 특별상 수상자인 김기창 작가(오른쪽) 및 김미경 은평구청장과 함께 기념 촬영하고 있다. 은평구청 제공

1975년 단편소설 ‘아버지’로 동아일보 신춘문예에 당선되며 등단한 현 작가는 1978년 제주 4·3의 비극을 생생하게 그린 문제작 ‘순이 삼촌’을 비롯해 50년 동안 제주와 민중의 삶, 역사적 상처를 다룬 작품을 써왔다. 특히 2023년에는 제주도 청년들을 중심으로 4·3을 정면으로 다룬 세 권짜리 대하소설 ‘제주도우다’를 펴내 자신의 문학적 역정을 집대성했다는 평가를 받았다.



현 작가는 이날 “이번에 상을 받는 데 결정적 역할을 한 것은 재작년에 발표한 ‘제주도우다’가 아닌가 생각된다”며 “제가 필생의 화두로 삼아온 제주 4·3은 한반도의 분단을 강요하는 미국과 소련에 맞서 궐기한 사건으로, 참사에서 희생당한 3만 원혼이 아직도 작가인 저를 붙잡고 놓지 않고 있다”고 말했다. 그는 그러면서 “4·3은 한국 현대사의 어마어마한 사건이지만, 작가들이 더듬어봐야 어두운 방 속의 코끼리처럼 극히 일부일 수밖에 없다”며 “세부적 일화를 문학으로 다루는 일이 굉장히 중요하고, 세세한 일화들이 모이면 총체에 접근할 수 있을 것”이라고 젊은 작가들의 적극적인 참여와 분발을 촉구하기도 했다.



본상 선정위원장인 권성우 문학평론가는 “현기영의 문학세계는 문학의 역사성과 정치성이 작품의 예술성과 행복하게 만난 귀한 미적 결실”이라며 “현기영의 문학은 초유의 역사적 비극이 긴 세월 한 작가의 문학적 열정, 팽팽한 미적 긴장, 극진한 예술혼에 의해 얼마나 우뚝한 문학적 성채로 거듭날 수 있는지 여실히 보여준다”고 설명했다.



이날 기자회견에는 이호철통일로문학상 특별상을 받은 소설가 김기창(47)도 함께 자리했다. 2014년 ‘오늘의 작가상’을 받으며 데뷔한 김 작가는 장편소설 ‘모나코’, ‘방콕’, ‘기후변화 시대의 사랑’ 등을 펴냈고, 지난해 마산의 사회사를 문학적으로 형상화한 장편소설 ‘마산’으로 호평받았다.



이호철통일로문학상은 서울 은평구에서 50년 동안 작품 활동을 했던 고 이호철(1932∼2016) 작가의 문학과 통일 염원 정신을 기리기 위해 2017년 은평구가 제정했다. 시상식은 이달 26일 은평구 이호철북콘서트홀에서 열린다. 상금은 본상 4000만원, 특별상 2000만원.

