“드론 핵심부품 中의존 탈피 시급… 민감 보안기술 독자 개발을” [2025 국제드론산업전략포럼]

드론의 핵심 부품은 ‘모터’와 ‘프로펠러’이다. 그러나 이들 부품의 국산화율은 30% 이하로 대부분 수입에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 국내 드론산업이 세계 시장에서 경쟁력을 얻기 위해선 무엇보다 ‘부품 국산화’가 먼저라는 제언이 나오는 배경이다.



조환기 극동대 교수(항공모빌리티학)는 25일 경북 구미코에서 열린 ‘2025 국제드론산업전략포럼’에서 발표자로 나서 “드론산업에서 동체나 통신모듈처럼 상대적으로 덜 복잡한 부품은 국산화율이 높아 50% 이상이지만 핵심 부품인 모터와 프로펠러에서는 여전히 외국산에 의존하는 상황이다”고 설명했다.

◆자급률 높여야… 중국 의존성 80% 달해



이 자리에서 조 교수는 ‘K드론 이니셔티브’ 추진안을 제시했다. 정부 다부처의 협력을 통한 첨단 드론기체 및 부품 국산화와 표준화 방안을 마련하자는 것이다. 조 교수는 “한국은 인공지능(AI)과 첨단 반도체 등 혁신기술을 접목한 드론 고성능 부품 개발에 집중해야 한다”면서 “드론산업을 미래 혁신 모빌리티인 도심항공교통(UAM)·미래항공모빌리티(AAM) 기술로 발전할 수 있도록 연계 추진하는 것도 경쟁력을 갖출 수 있을 것”이라고 조언했다.



한재진 지평 글로벌리스크대응센터 전문위원은 “한국은 드론 공급망 개선을 통한 경쟁력 확보를 위해 주요 부품의 대외 의존도를 낮추고 국내 자급률 향상을 위한 노력이 필요하다”고 강조했다. 한 위원에 따르면 전세계의 73% 드론 특허를 중국에서 신청하고 있으나 한국은 4~5%에 불과한 상황이다.

한 위원은 “반도체·배터리·AI 등 첨단제조업의 공급망과 마찬가지로 드론산업도 최근 2~3년간 미·중 갈등이 심화하고 있지만 미국 시장 내 중국산 드론제품은 견고한 입지를 보인다”고 설명했다. 실제로 지난해 기준 한국은 드론수입에서 중국 의존성이 80%에 이르는 것으로 나타났다. 여기에 국산화 부품별 가격 경쟁력도 매우 낮은 수준 유지하고 있는 것으로 확인됐다.



한 위원은 “드론 시장 활성화를 위한 인적자원, 행정인프라 등 환경 개선을 위한 준비가 경쟁국에 비해 미흡한 상황이다”면서 “드론산업 규제에 대한 대응에서도 한국은 여전히 G7 등 주요 선진국 수준에 못 미치는 실정이라 개선이 필요하다”고 목소리를 높였다.



켈렌 자이 오토플라이트 부사장은 한중협력 가능성과 장점에 대해 “중국의 강점 기술을 한국의 특화 기술인 정밀 지도 제작과 항공안전 규정 준수 등과 결합하면 공동 제품 개발의 가능성이 높다”고 조언했다. 이어 “중국은 부품과 센서, 전자기기, 배터리, 경량 소재 등에서 강세인 만큼 한국 기업들이 이러한 부품을 수입하거나 합작 생산을 통해 비용 절감 및 제품 경쟁력을 강화할 수 있다”고 강조했다.

◆“보안전문 인력 양성으로 차별화해야”



국내 드론산업이 세계시장에서 차별성을 가지기 위해선 ‘보안전문 인력양성’이 중요하다는 의견도 나왔다. 토론회 패널로 참석한 이병석 드론시큐리티 전략연구원장은 “드론시장에서 우위를 차지하고 있는 중국 드론 생산 업체들이 AI 관련 글로벌 경영을 확대하고 있다”면서 “현재 AI 분야에 투입하고 있는 인력은 최소 200명 이상”이라고 전했다.



이 원장은 “군사용 드론 분야에서 중국의 보안 취약성과 데이터 유출 가능성이 중요한 요소로 부각 됨에 따라 차세대 보안·안전을 중심으로 드론 전문가 양성해야 한다”며 “한국의 보안 솔루션과 중국의 제조 경쟁력을 결합하는 것도 협력의 방안이 될 수 있다”고 말했다.



포럼에 참가자들은 한중 협력이 가능한 드론산업의 구체적인 분야와 상호 이익 극대화 방향에 대해 조언했다. 남명렬 고려대 연구교수는 한국과 중국이 상호 보완할 수 있는 민간 분야로 환경과 농업을 꼽았다. 남 교수는 “중국은 드론의 하드웨어를 공급하고 한국은 센서와 데이터 분야 솔루션이나 모듈을 공급하는 방안이 있다”며 미세먼지 점검 산불 조기감지 분야 등에서 상호 협력 체계를 구성할 수 있다고 내다봤다.



남 교수는 또 국제협력을 촉진하기 위한 중앙정부와 지방정부의 역할도 필요하다고 덧붙였다. 남 교수는 “중앙정부는 국가 차원의 양자 또는 다자 협정을 체결하고, 지방정부는 이와 관련된 실증사업 플랫폼을 운영하는 것을 고려해 볼 수 있다”고 말했다.



이기성 ㈜네트엔텍 대표는 드론 산업에서 중국 공급망의 불가피성을 강조했다. 그러면서 생산단가 문제가 있거나 전략적으로 필요한 부품은 정부의 지원 제도가 필요하다고 말했다. 이 대표는 “부품공급망에 있어 자체 생산도 좋지만 가성비가 나오지 않는 부품의 경우 우방국과의 생산 협력도 모색해 봐야 할 시기”라고 했다.



장용준 경희대 교수(무역학)는 글로벌 밸류체인(GVC)을 기반으로 한국과 중국 간 생산의 수직적 보완 관계에 대한 전략과 한중 양국의 법·제도 및 인증 기준의 차이를 해소할 방안에 대해 새로운 화두를 던졌다.



이헌규 ㈜가이온 부사장은 한국과 중국이 드론분야에서 협력하면서도 자국 산업의 경쟁력을 유지하고 강화하려면 ‘전략적 균형’ 접근이 필요하다고 설명했다. 이 부사장은 비행제어와 자율항법, 통신보안, 특수목적 센서 등 드론의 핵심 부품에 대해선 국내 개발과 생산 역량확보가 필요하다고 설명했다. 이 부사장은 상호이익의 극대화를 위해서는 “군사용과 핵심 자율비행, AI 등 전략적 민감 분야는 국내 독자 개발을 원칙으로 해야 한다”며 “비민감 하드웨어·부품의 공동조달과 서비스 운영모델 공동실증에서는 기술협력이 바람직하다”고 부연했다.

