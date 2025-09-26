사장단 모은 구광모 “AX 전환 가속화해야”

선택과 집중·경쟁력 강화 시급”
‘美 구금사태’ 관련 안전도 당부
구광모(사진) LG 회장이 그룹 계열사 최고경영진과 최고디지털책임자(CDO)를 소집해 대내외 경영 불확실성에 대한 인식을 공유하고 인공지능 전환(AX) 가속화 방안을 논의했다.
25일 LG그룹에 따르면, 구 회장은 전날 경기도 이천 LG인화원에서 사장단 회의를 열고 중장기 경영전략을 검토했다.
구 회장은 회의에서 “중국 경쟁사들은 우리보다 자본, 인력에서 3배, 4배 이상의 자원을 투입하고 있다”며 “그동안 구조적 경쟁력 강화가 시급하다는 인식을 같이하면서 지속가능한 경쟁 우위와 수익성 강화를 위한 ‘사업의 선택과 집중’ △차별적 경쟁력의 핵심인 ‘위닝 연구개발(R&D)’ △‘구조적 수익체질 개선’ 등 크게 3가지를 논의해 왔지만 여전히 해야 할 일이 많다”고 강조했다.
구 회장은 최근 미국 조지아주 LG에너지솔루션 직원 구금 사태와 관련해 LG 구성원의 안전에 대한 긴밀한 대응을 당부하기도 했다.
