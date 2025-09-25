與, 민생사범 형벌 개선… 징역·벌금 대신 과태료

더불어민주당이 가벼운 경제범죄임에도 징역·벌금형을 부과한 경제 형벌 100여개에 대해 과태료·행정조치로 변경하는 개선안을 발표할 방침이다. 전과자가 과도하게 양산되는 문제를 해결하고, 소상공인과 중소기업의 형벌 부담을 덜어주기 위한 조치다.

더불어민주당 정청래 대표(앞줄 오른쪽)를 비롯한 의원들이 25일 정부조직법 처리를 예고한 본회의를 앞두고 국회에서 열린 의원총회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

민주당 경제형벌 합리화 태스크포스(TF)는 25일 이 같은 내용이 담긴 ‘경제형벌 합리화 1단계 대책’을 30일 발표하기로 했다. 민주당은 소상공인이나 중소기업이 의도치 않게 법을 위반했음에도 과도하게 처벌받는 사례가 빈번하다고 보고 개선 방안을 검토해왔다. 소상공인이 식품위생법·청소년법 위반으로 징역형 대상이 되고, 중소기업이 환경 범죄 등 분야에서 형사처벌을 받게 되는 경우 등의 사례가 대표적이다. 이에 따라 민주당은 정상적인 경제활동 중에 발생한 경미한 범죄는 과태료를 부과하거나 행정조치를 취하는 방식으로 형벌을 개선하기로 했다.



민주당 경제형벌 합리화TF는 경제형벌 ‘배임죄 폐지’에 대해서는 추가 논의를 하기로 했다. 민주당은 잇단 상법 개정과 노란봉투법 처리 등으로 ‘기업 옥죄기’라는 비판이 나오자 기업 성장을 위한 방안으로 배임죄 폐지를 내놓은 바 있다.



앞서 민주당은 이번 정기국회에서 상법상 특별배임죄 및 형법상 배임죄를 폐지할 방침이었다. 하지만 배임죄 폐지 시 입법 공백이 발생할 수 있어 존치가 필요하다는 지적이 나오면서 당은 논의를 이어가기로 했다. 일각에서는 윤석열 전 대통령 부부 의혹을 다루는 특검 수사에서도 대다수 혐의가 배임죄와 맞물려 있어 배임죄가 폐지될 경우 특검 수사가 차질을 빚을 수 있다는 우려가 나왔다. 야권은 이재명 대통령의 대장동 사건 등도 배임죄 폐지 시 면소 판결이 내려질 것이라고 주장하고 있다.

