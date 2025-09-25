‘업비트’ 품는 네이버, 국내 디지털금융 판도 흔드나

국내 최대 포털 네이버가 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트를 품는다. 이를 통해 원화 스테이블코인 사업을 비롯해 다양한 디지털 금융산업에 진출하며 업계 지각변동을 일으킬 전망이다.

25일 관련 업계에 따르면 네이버는 핀테크 자회사 네이버파이낸셜을 통해 업비트를 운영 중인 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식교환을 진행할 방침이다. 포괄적 주식교환은 서로 다른 두 기업이 주식을 맞바꾸면서 지배구조를 단일화하는 방식이다. 주식교환을 통해 한 회사가 존속지주사가 되고 다른 회사는 100% 자회사로 전환되는 구조로, 한 회사로 합쳐지는 합병과 달리 두 회사가 이전처럼 유지된다.



포괄적 주식교환이 완료되면 ‘네이버-네이버파이낸셜-두나무’로 연결되는 수직계열화가 완성된다. 네이버는 국내 최대 간편결제 서비스와 가상자산 거래소를 동시에 품게 되는 것이다. 업계 관계자는 “양사가 조만간 각각 이사회를 열어 이 같은 내용의 포괄적 주식교환을 승인할 것으로 보인다”고 분위기를 전했다.



이번 네이버의 포괄적 주식교환을 두고 제도화를 앞둔 원화 스테이블코인 사업 진출을 위한 포석이라는 해석이 나온다. 업계 관계자는 “스테이블코인이 새로운 화폐로 떠오르면서 이 영역에 늦지 않게 진출해야 한다는 네이버의 니즈가 블록체인 기술과 노하우를 가진 두나무를 품게 만든 것으로 본다”며 “스테이블코인뿐 아니라 네이버의 콘텐츠 파워를 활용한 NFT(대체불가토큰) 등 가상자산 사업과 핀테크 및 해외 진출도 적극 모색할 것으로 예상한다”고 전망했다. 업계는 연간 80조원의 결제 규모를 확보한 네이버파이낸셜과 국내 1위, 글로벌 4위 가상자산거래소 업비트를 보유한 두나무의 결합은 디지털 금융시장의 지각변동을 일으킬 것으로 내다본다.



국내 최고 수준 블록체인 기술을 보유한 두나무가 발행한 원화 스테이블코인을 네이버페이 기반 간편결제망에 올리고, 이커머스 양강 구도를 구축한 네이버와 시너지까지 결합한다면 유망한 원화 스테이블코인 생태계 구축이 가능하다는 것이다.



다만 네이버는 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 주식교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다”면서도 “추가적인 협력사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다”고 공시했다.

