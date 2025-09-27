‘무소불위’ 꿈꾸는 머스크… 맹목적 추종의 위험성 경고

머스크 리스크/ 페즈 시디키 / 이경남 옮김 / 생각의힘 / 2만6000원

지난해 전 세계에서 가장 많이 판매된 차량은 테슬라의 모델 Y(122만3000대)다. 2025년 7월과 8월 두 달간 한국에서 가장 많이 팔린 수입차 브랜드 역시 테슬라다. 그리고 그 테슬라를 이끌고 있는 일론 머스크는 이름만으로도 신화가 된 인물이다. 머스크는 세계 최고의 부자이자 테슬라와 스페이스X의 기업의 최고경영책임자(CEO)다. 머스크의 카리스마와 혁신은 수많은 추종자를 낳았고, 그의 비전은 거대한 자본을 빨아들였다. 쉬지 않고 일하고 끊임없이 트윗을 쏟아내는 그는 “능력주의의 마지막 보루”로 평가받는다.



머스크는 이제 기업가를 넘어 ‘제왕’이 되려 하는 모습을 보인다. 그는 실리콘밸리에서 기반을 닦았으며(페이팔), 미국에서 위기에 처한 제조업에 도전해 성공을 거두는 반전을 이뤄냈을 뿐만 아니라(테슬라), 트위터(X)를 인수하며 여론을 좌우하는 미디어 권력을 손에 넣었다. 또한 노련한 정치적 움직임을 통해 도널드 트럼프 대통령의 재선에 결정적 역할을 했다. 이후 그는 트럼프 대통령과 맞서고도 살아남았으며, 스티브 잡스를 잇는 새로운 혁신의 아이콘을 꿈꾸며 기술, 경제, 정치를 모두 아우르는 전례 없는 힘을 가지려 한다.

하지만 그를 오랜 기간 취재해 온 워싱턴포스트의 테크 전문기자 페즈 시디키는 머스크의 빛나는 서사 이면을 파헤치며 독자에게 경고한다.



저자에 따르면 머스크는 거침없이 기술적 문제와 규제라는 장애물을 부수고 나아가지만 그 과정에서 발생하는 부작용에는 무관심하다. 머스크의 유토피아적 비전을 맹목적으로 믿었던 많은 이들은 경력이 단절되거나 삶이 뒤집히는 경험을 했다. 특히 자율주행에 몸을 맡긴 많이 이들이 죽거나 다쳤다. 머스크가 트위터에 쏟아낸 몇 마디로 주가가 요동치고 시장이 교란되기도 한다.



저자는 테슬라의 자율주행 시스템 오토파일럿의 치명적인 사고들을 재구성하고 테슬라 비상장 전환, 트위터 인수, 코로나19 팬데믹(대유행) 규정 위반 등 머스크가 벌인 이해하기 어려운 행보의 인과관계를 꼼꼼히 밝힌다. 머스크의 행동이 단지 ‘별난 천재’의 기행이 아니라 통제 불능에 가까운 ‘위험한 리스크’이며, 머스크의 리더십이 비효율적이고 비윤리적임을 지적한다.



저자는 이를 통해 독자에게 머스크가 가진 리스크(위기)를 정확히 이해하고 현명한 판단을 내릴 수 있도록 돕는다. 특히 빅테크 수장들의 영향력이 그 어느 때보다 막강해진 지금, 카리스마 넘치는 리더를 맹목적으로 신격화하는 것이 얼마나 위험한지 경고한다.



저자는 “실리콘밸리의 카이사르, 테크노킹이라 자칭하는 이 인물(머스크)이 탄생하게 된 경위와 그의 정신세계를 차근차근 분석하려 한다”며 “처음부터 예측하고 막을 수 있었던 일을 어떻게 태연하게 내버려두었는지 그 경위를 밝히고 그에 대해 가차 없는 사후 비판을 가할 것”이라고 밝혔다.

