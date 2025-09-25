대한민국 농업박람회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 농업박람회'를 찾은 관람객들이 자율주행 운반차를 살펴보고 있다. 이재문 기자

농림축산식품부는 25~28일 서울 aT센터에서 '2025 대한민국 농업박람회'를 개최했다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 농업박람회'를 찾은 관람객들이 떡메치기 체험을 하고 있다. 이재문 기자

대한민국 농업박람회는 2019년부터 시작되어 올해 7회째를 맞는 농업·농촌분야 대표 종합박람회로서, 농업·농촌의 다양한 가치와 가능성에 대한 일반 국민들의 인식과 공감대를 넓히기 위해 매년 개최되고 있다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 농업박람회'를 찾은 관람객들이 공기주입식 실내 농업 모듈 에어팜(AirFarm)을 살펴보고 있다. 이재문 기자

올해 박람회는 '농업·농촌 혁신이 만드는 성장과 행복'이라는 주제로 △농업의 혁신 △농업과 삶 △색깔 있는 농업 △활기찬 농촌 4가지 테마관에서 다양한 전시와 체험 행사 및 부대행사가 진행되었다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 농업박람회'를 찾은 관람객들이 말산업관에서 말을 만져보고 있다. 이재문 기자

추석 명절을 앞두고 우리 농산물을 저렴하게 구매할 수 있는 장터도 열린다. 전시장 앞마당에서는 청년농과 농촌융복합산업 인증업체 등에서 다양한 농식품을 최대 30%까지 할인판매한다. 이와 함께 28일까지 농협몰과 한돈몰에서는 대한민국 농업박람회와 함께하는 온라인 판매기획전도 진행된다.

