중소기업, 절반 상여금 無·추석 공휴일 외 별도 휴무계획도 없어

민족의 명절 추석을 앞두고 중소기업의 자금 사정이 어려운 것으로 전해졌다.

자금 부족으로 어려움을 겪는 중소기업 절반가량은 상여금 지급 계획이 없고 추석 공휴일 외 별도 휴무계획도 없는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 지난 9월 8일부터 12일까지 중소기업 800개 사를 대상으로 실시한 ‘2025년 중소기업 추석자금 수요조사’를 25일 발표했다.

조사 결과 ‘작년 추석에 비해 올 추석 자금 사정이 곤란하다’는 응답이 37.9%로 ‘원활하다’는 응답(18.5%)보다 높게 나타났다. ‘작년과 다르지 않다’는 응답은 43.6%를 차지했다.

자금사정 곤란원인(복수응답)으로는 ‘판매·매출부진(64.0%)’을 가장 많이 꼽았다. 이어서 △원·부자재가격 상승(33.7%) △인건비 상승(24.4%) △판매대금 회수 지연(17.5%) 순으로 응답했다.

중소기업의 올해 부족자금은 평균 4770만 원으로 나타났다. 이에 일부는 추석상여금 지급도 어려운 실정이다.

추석상여금 지급계획에 대해 ‘계획이 있다’고 응답한 기업은 50.6%, 미지급 33.0%, 아직 결정하지 못한 기업은 16.4%였다.

상여금 지급수준은 정률지급의 경우 기본급의 25.2%, 정액지급의 경우 평균 78만3000원으로 나타났다.

추석 추가 휴무계획에 대해서는 전체 기업 절반 이상(55.6%)은 추석 공휴일 외 별도 휴무계획이 없었다. 평균 휴무일은 0.95일로 1일 미만인 수준으로 파악됐다.

추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “올해도 많은 중소기업이 매출 부진과 금융비용 부담으로 자금사정이 여전히 녹록하지 않다”며 “필요 자금의 상당 부분을 확보하지 못해 경영 부담이 커지고 있다”고 짚었다.

그러면서 “중소기업 자금난 해소는 근로자 상여금, 휴무 여건 등 민생과 직결되는 만큼 금융권과 정책기관의 실질적인 지원이 절실하다”고 밝혔다.

한편 올해 상반기 상용근로자 임금총액 상승률이 올랐지만 대기업과 중소기업 간 격차는 커 것으로 나타났다.

앞선 21일 한국경영자총협회가 발표한 ‘2025년 상반기 규모·업종별 임금인상 현황 분석’에 따르면 지난 1∼6월 상용근로자 월평균 임금총액(초과급여 제외)은 418만8000원으로 작년 동기보다 3.5% 인상됐다.

임금 항목별로 기본급 등 정액급여가 2.9% 오른 363만8000원, 성과급 등 특별급여가 8.1% 오른 55만원이다.

기업 규모별로 살펴보면 대기업의 상승률이 중소기업보다 높은 것으로 나타났다.

300인 이상 사업체의 월평균 임금총액은 619만9000원으로 작년보다 5.7% 상승했고 300인 미만 사업체는 2.7% 오른 373만9천원에 그쳤다.

이에 따라 대·중소기업 간 임금 격차는 지난해 222만6000원에서 246만원으로 확대됐다.

대기업의 정액급여는 3.4% 오른 461만원, 특별급여는 12.8% 상승한 159만원을 기록했다.

중소기업의 정액급여(342만1천원)와 특별급여(31만8천원) 상승률은 각각 2.6%, 3.0%로 모두 대기업보다 상승률이 낮았다.

